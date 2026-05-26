تحذيرات في بريطانيا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف

تحذيرات في بريطانيا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف
وأفادت التحذيرات بأن اضطرابات سلاسل الشحن العالمية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الخام، أدت إلى زيادة تكاليف الشركات البريطانية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على الأسعار التي يدفعها المستهلكون في المتاجر، وفقاً لبيانات تضخم حديثة نشرتها صحيفة"الجارديان" البريطانية.
وردّت متاجر التجزئة بإطلاق عروض وتخفيضات لجذب المتسوقين الباحثين عن الصفقات، إلا أن الشركات أكدت أن من الصعب بشكل متزايد كبح موجة رفع الأسعار، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز السياسات الحالية؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية. وبحسب بيانات اتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، فإن تضخم أسعار المتاجر في تصاعد مستمر بالفعل.
وأشارت البيانات إلى أن منتجات الأثاث ومستلزمات الصحة والجمال من بين أكثر الفئات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى زيادة سنوية في أسعار المتاجر بنسبة 1.2% خلال مايو، وهو معدل أعلى قليلاً من متوسط الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 1.1%.
