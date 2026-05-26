تحذيرات في بريطانيا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف

MENAFN - Al-Borsa News) حذر مستهلكون في بريطانيا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، حتى في حال نجاح محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بأن تمتد التداعيات الاقتصادية لعدة أشهر مقبلة.

وأفادت التحذيرات بأن اضطرابات سلاسل الشحن العالمية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الخام، أدت إلى زيادة تكاليف الشركات البريطانية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على الأسعار التي يدفعها المستهلكون في المتاجر، وفقاً لبيانات تضخم حديثة نشرتها صحيفة“الجارديان” البريطانية.

وردّت متاجر التجزئة بإطلاق عروض وتخفيضات لجذب المتسوقين الباحثين عن الصفقات، إلا أن الشركات أكدت أن من الصعب بشكل متزايد كبح موجة رفع الأسعار، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز السياسات الحالية؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية. وبحسب بيانات اتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، فإن تضخم أسعار المتاجر في تصاعد مستمر بالفعل.

وأشارت البيانات إلى أن منتجات الأثاث ومستلزمات الصحة والجمال من بين أكثر الفئات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى زيادة سنوية في أسعار المتاجر بنسبة 1.2% خلال مايو، وهو معدل أعلى قليلاً من متوسط الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 1.1%.