أستراليا.. احتجاج على تنكيل إسرائيل بناشطي أسطول الصمود

MENAFN - Palestine News Network ) كانبيرا - PNN / شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا احتجاجا على تنكيل إسرائيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين كانوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المنكوب جراء الإبادة والحصار.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الأسترالية، الثلاثاء، تجمع محتجون أمام مبنى البرلمان للتنديد بالمعاملة التي تعرض لها ناشطو "أسطول الصمود".

وردد المحتجون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، واتهموا الحكومة الأسترالية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين، حيث أُخرجوا من مبنى البرلمان بالقوة.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري هاجم الجيش الإسرائيلي قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة.

وعقب ذلك نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر إشرافه على التنكيل بناشطي "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.



ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.