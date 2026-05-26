نقابة المحامين: مصادرة الاحتلال للأراضي إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة

نقابة المحامين: مصادرة الاحتلال للأراضي إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة
وأضافت النقابة، في بيان لها ، أن قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أكثر من 100 دونم في منطقة النبي صموئيل شمال غرب القدس، ووضع اليد على مسجد القرية تحت مبرر“التطوير”، يندرج ضمن سياسة التوسع والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أن غياب العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه على مدار عقود، رغم جسامتها، مكّن سلطات الاحتلال من مواصلة سياساتها التوسعية دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.
وشددت النقابة على أن استمرار العجز الدولي عن لجم هذه الانتهاكات والجرائم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويقوض المنظومة الأممية وقدرتها على حماية أهداف إنشائها، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين واحترام حقوق الإنسان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment