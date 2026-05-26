  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نقابة المحامين: مصادرة الاحتلال للأراضي إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة

نقابة المحامين: مصادرة الاحتلال للأراضي إمعان في سرقة الأرض في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة

2026-05-26 06:33:35
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN / قالت نقابة المحامين إن أعمال مصادرة الأراضي المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال تمثل "إمعانا في سرقة الأرض"، وتأتي في سياق الإجراءات المتسارعة لتكريس الضم الفعلي والواقعي للأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة.

وأضافت النقابة، في بيان لها ، أن قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أكثر من 100 دونم في منطقة النبي صموئيل شمال غرب القدس، ووضع اليد على مسجد القرية تحت مبرر“التطوير”، يندرج ضمن سياسة التوسع والسيطرة على الأرض الفلسطينية.

وأكدت أن غياب العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه على مدار عقود، رغم جسامتها، مكّن سلطات الاحتلال من مواصلة سياساتها التوسعية دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.

وشددت النقابة على أن استمرار العجز الدولي عن لجم هذه الانتهاكات والجرائم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويقوض المنظومة الأممية وقدرتها على حماية أهداف إنشائها، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين واحترام حقوق الإنسان.

MENAFN26052026000205011050ID1111167949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث