توشيفومي سوزوكي.. من موظف كتب إلى مهندس أكبر ثورة تجزئة في اليابان

MENAFN - Al-Bayan) توفي رجل الأعمال الياباني توشيفومي سوزوكي، مؤسس سلسلة متاجر 7-Eleven Japan وأحد أبرز الشخصيات التي أسست لثقافة "متاجر التجزئة الصغيرة" في اليابان، عن عمر ناهز 93 عاماً، وذلك يوم 18 مايو 2026 إثر فشل في القلب، بحسب ما أعلنت شركة Seven & i Holdings.

وذكرت الشركة أن سوزوكي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، رحل بهدوء في منزله بطوكيو، فيما ستُقام مراسم الجنازة بشكل خاص بحضور العائلة فقط، مع رفض استقبال الزهور أو رسائل التعزية العامة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي مراسم تأبين رسمية.

من موظف كتب إلى مهندس أكبر ثورة تجزئة في اليابان

وُلد سوزوكي عام 1932 في محافظة ناغانو شمال اليابان، وتخرج من جامعة تشو (Chuo University) في طوكيو، حيث درس الاقتصاد.

وبدأ مسيرته المهنية في شركة توزيع كتب تُدعى لاحقاً "توهن كورب"، قبل أن ينتقل عام 1963 إلى شركة التجزئة اليابانية Ito-Yokado، إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في البلاد.

ولعب سوزوكي دوراً محورياً في تغيير نمط الحياة الاستهلاكية في اليابان، عندما قاد في عام 1973 شراكة استراتيجية مع الشركة الأمريكية Southland Corp، المالكة لعلامة 7-Eleven آنذاك، لإطلاق مشروع Seven-Eleven Japan، حيث افتُتح أول متجر في طوكيو عام 1974.

"الكومبيني".. نموذج غيّر حياة اليابانيين

بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس فإن سوزوكي يُنسب إليه الفضل في تحويل فكرة "المتجر الصغير" أو "الكومبيني" إلى أحد أعمدة الحياة اليومية في اليابان، حيث طوّر نموذجاً تجارياً يعتمد على:

تحليل البيانات لتحديد احتياجات المستهلكين

التركيز على الوجبات الجاهزة عالية الدوران

تحديث المخزون بشكل سريع ومستمر

هذا النموذج جعل متاجر 7-Eleven تقدم خدمات تتجاوز البيع التقليدي، مثل دفع الفواتير، والسحب النقدي، وخدمات الطباعة، إلى جانب الأغذية السريعة.

إنقاذ الشركة الأم وتوسيع الإمبراطورية

لعب سوزوكي دوراً مهماً في إنقاذ شركة Southland الأمريكية خلال أزمة إفلاسها في أوائل التسعينات، بعد أن واجهت ديوناً ضخمة نتيجة عمليات استحواذ ممولة بالقروض.

وفي عام 2005، أسس سوزوكي مجموعة Seven & i Holdings، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أكبر مجموعات التجزئة في آسيا، وتشرف على آلاف المتاجر في اليابان وخارجها.

كما توسعت المجموعة خلال فترة قيادته لتشمل قطاعات متنوعة مثل البنوك والخدمات المالية، إضافة إلى استحواذات في قطاع التجزئة الفاخرة مثل Barneys Japan عام 2015، فضلاً عن امتلاكها سلاسل كبرى مثل Sogo وSeibu.

إرث استمر لعقود

تنحى سوزوكي عن منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2016 بعد خلاف إداري داخل الشركة، لكنه بقي مستشاراً فخرياً مؤثراً حتى وفاته، وفق ما أفادت به شركة Seven & i Holdings.

ويُنظر إلى سوزوكي في الأوساط الاقتصادية اليابانية على أنه الرجل الذي أعاد تعريف مفهوم التسوق اليومي، وحوّل "الكومبيني" إلى نموذج عالمي يُقلد في العديد من الدول.

وأكدت جريدة جِيجي برس اليابانية (Jiji Press) أن سوزوكي يُعد من أبرز الشخصيات التي وضعت أسس "ثورة التجزئة الحديثة في اليابان"، بفضل ابتكاراته في إدارة المخزون وربط البيانات بسلوك المستهلك.