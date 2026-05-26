التنين العظيم.. كيف تعيد الصين رسم موازين القوة الجوية عالمياً؟

MENAFN - Al-Bayan) تواصل الصين تعزيز حضورها العسكري الجوي عبر تطوير مقاتلات متقدمة من الجيلين الرابع والخامس، في خطوة تعكس طموحات بكين المتسارعة لمنافسة التفوق الأمريكي والغربي في سماء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بمقاتلتي "جي-20 التنين العظيم" و" جي-10C التنين النشيط".

وبحسب تقرير نشره موقع "ناشونال إنترست"، تمثل مقاتلة " تشنغدو جي-20" حجر الأساس في استراتيجية تحديث سلاح الجو الصيني، حيث دخلت الخدمة رسمياً عام 2017 بعد أول تحليق لها في 2011، لتصبح أول مقاتلة شبحية صينية من الجيل الخامس تدخل مرحلة التشغيل الفعلي.

إنتاج متسارع وقدرات شبحية

تشير التقديرات إلى امتلاك الصين أكثر من 200 مقاتلة " جي-20" حتى عام 2024، مع استمرار خطوط الإنتاج بوتيرة متسارعة، في وقت يرى فيه مراقبون أن بكين تسعى لبناء تفوق عددي إلى جانب التطور النوعي.

وتتميز الطائرة بتصميم شبح متطور وهيكل يجمع بين التخفي والمدى البعيد والقدرة العالية على المناورة، إضافة إلى رادار متقدم من نوع AESA وأنظمة استهداف إلكترونية متطورة.

كما تعتمد "جي-20" على صواريخ PL-15 بعيدة المدى، التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر، إلى جانب صواريخ PL-10 قصيرة المدى، مع حمل الأسلحة داخل حجرات داخلية للحفاظ على خصائص التخفي.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة نحو " ماخ 2"، فيما يصل سقف تحليقها إلى 20 ألف متر، ويقدّر مداها القتالي بنحو 1300 كيلومتر.

المحركات.. نقطة التحدي الأبرز

ورغم التطور الكبير، لا تزال المحركات تمثل أحد أبرز التحديات أمام البرنامج الصيني، إذ اعتمدت النسخ الأولى من " جي-20" على محركات روسية من طراز AL-31F، قبل أن تتجه الصين إلى تطوير محركات محلية من نوع WS-10C.

كما تعمل بكين على تطوير المحرك الأكثر تقدماً WS-15، والذي يُتوقع أن يمنح الطائرة قدرة التحليق بسرعات فوق صوتية دون استخدام الحارق اللاحق، وهي ميزة رئيسية في مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية مثل " إف-22 رابتور".

تهديد متزايد للتفوق الأمريكي

ويرى خبراء عسكريون أن " جي-20" قد تشكل تهديداً متنامياً للتفوق الجوي الأمريكي، خصوصاً إذا أثبتت قدرتها على استهداف الطائرات عالية القيمة مثل طائرات الإنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود جواً.

كما أن التوسع السريع في إنتاج الطائرة يعزز استراتيجية الصين المعروفة باسم "منع الوصول/منع التمركز" (A2/AD)، والتي تهدف إلى تقليص قدرة القوات الأمريكية على العمل بحرية قرب السواحل الصينية.

وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على أسطول محدود نسبياً من مقاتلات " إف-22"، ما يثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على مواجهة التفوق العددي الصيني مستقبلاً.

تحديثات متواصلة منذ 2004

دخلت أول نسخة من الطائرة، " جي-10A"، الخدمة عام 2004، كأول مشروع صيني كبير لإنتاج مقاتلة حديثة محلية الصنع.

وخضعت الطائرة لاحقاً لسلسلة طويلة من التحديثات شملت:

تحسينات لتقليل البصمة الرادارية.

إضافة أنظمة رصد بالأشعة تحت الحمراء.

تطوير قمرة القيادة والشاشات الإلكترونية.

تزويدها برادار AESA متطور في نسخة "جي-10C".

إدخال أنظمة اتصال بيانات واتصالات بالأقمار الصناعية.

ولا تزال بعض النسخ تستخدم المحرك الروسي AL-31F، بينما تعمل الصين على دمج محركات محلية من نوع WS-10 في النسخ الأحدث.

منافس قوي في سوق السلاح

ويرى محللون أن " جي-10C" قد تتحول إلى منافس قوي للمقاتلات الغربية في سوق السلاح العالمية، خصوصاً مع تكلفتها الأقل مقارنة بالمقاتلات الأمريكية والأوروبية.

وقال ديفيد جوردان، المحاضر في الدراسات الدفاعية بكلية كينغز في لندن، إن " جي-10C" تقترب في قدراتها من النسخ المتقدمة من " إف-16"، مع امتلاكها بعض الميزات التي قد تمنحها أفضلية في سيناريوهات قتالية محددة، خصوصاً فيما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى.

ورغم أن "جي-20" تبقى المقاتلة الصينية الأكثر تقدماً، فإن "جي-10C" تبدو حتى الآن الأكثر قابلية للانتشار والتصدير، ما قد يمنح الصين نفوذاً متزايداً في سوق التسليح العالمي خلال السنوات المقبلة.