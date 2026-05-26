4 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الأضحى المبارك

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت كل من الهند وبنغلاديش وبروناي وجنوب أفريقيا أن غرة شهر ذي الحجة لعام 2026 بدأت يوم الثلاثاء 19 مايو، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة في تلك الدول، ما يترتب عليه أن يكون الأربعاء 27 مايو يوم الوقوف بعرفة، والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك لديها.

ويأتي هذا التباين نتيجة لاختلاف توقيت تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بين الدول، حيث تعتمد كل دولة على معايير رصد محلية ومطالع جغرافية مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف بداية الشهر القمري وبالتالي تباين موعد يوم عرفة وعيد الأضحى بين بعض الدول الإسلامية.

في المقابل، أكد المركز الدولي لعلم الفلك أن أكثر من 28 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى تجمعات إسلامية في دول غربية، توافقت رؤيتها للهلال مع المملكة العربية السعودية وبذلك سيكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى في: الإمارات، مصر، الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، تونس، سلطنة عمان، سوريا، السودان، البحرين، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، نيجيريا، تركيا، سنغافورة، وألبانيا، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا التوافق رغم اختلاف طرق تحري الهلال بين الدول واعتماد بعضها الحسابات الفلكية أو الرؤية البصرية.

وجاء إعلان الهند وبنغلاديش وبروناي وجنوب أفريقيا يوم غد الأربعاء 27 مايو يوم عرفة والخميس 28 مايو أول أيام عيد الأضحى لهذه الدول وفق التقديرات الفلكية والقرارات الرسمية.

يؤكد هذا التباين في مواعيد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية استمرار الاختلاف في آليات تحري الهلال واعتماد كل دولة على منهجها الخاص في الإثبات، سواء عبر الرؤية البصرية أو الحسابات الفلكية، كما يعكس ذلك التنوع في تطبيق التقويم الهجري بين الأقاليم الإسلامية دون أن يؤثر على وحدة الشعائر الدينية الأساسية للحج.

ويشير خبراء الفلك إلى أن هذا الاختلاف ليس جديداً بل يتكرر سنوياً تبعاً للظروف الجغرافية والفلكية، كما تسهم البيانات الفلكية الحديثة في تقليل نطاق الخلاف مستقبلاً عبر تحسين دقة الرصد وتوحيد المعايير قدر الإمكان بين الدول الإسلامية.

كما تبرز أهمية التعاون الفلكي بين المراصد الإقليمية والدولية لتطوير آليات توحيد الرؤية وتقليل التباين في بدايات الأشهر الهجرية مستقبلاً بما يساهم في تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية ودعم جهود تنظيم المناسبات الدينية بشكل أكثر دقة.

ويعكس هذا الملف الفلكي المستمر مدى الترابط بين العلوم الحديثة والشعائر الدينية في العالم الإسلامي، كما يؤكد استمرار اعتماد الدول على مزيج من الرؤية والحسابات في تحديد بدايات الأشهر القمرية وفقاً لسياساتها المحلية.