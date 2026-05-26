"بلومبرج": "إنسيليكو" تدرس إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) تدرس شركة ((إنسيليكو ميديسين كايمان توبكو))، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي، في صفقة ستجعلها أول شركة مدرجة من خارج منطقة الخليج، بحسب بلومبرج.

ووفقاً لمصادر طلبت عدم كشف هويتها لسرية المعلومات فقد أجرت ((إنسيليكو))، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ في ديسمبر الماضي، مناقشات أولية حول إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في وقت مبكر من العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الصفقة ستصاغ مبدئياً كونها إدراجاً مباشراً، مع إمكانية لجوء مساهمي الشركة لاحقاً إلى زيادة رأس المال.

وأضافت أن عدداً من المستثمرين المقيمين في أبوظبي شاركوا في الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ، وقد جمعت ((إنسيليكو)) 337 مليون دولار في ديسمبر، وتضاعف سعر سهمها منذ ذلك الحين.

الإدراج المزدوج

وكانت بورصات الخليج سعت إلى تعزيز علاقاتها مع البورصات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وكان سوق دبي المالي وبورصة SIX السويسرية كشفا عن دراستهما لإمكانية الإدراج المزدوج عام 2024.

وجمعت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

وترتبط شركة إنسيليكو، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، بعلاقات أخرى مع الإمارات، فقد أعلنت الشركة عن شراكة مع كيانات مدعومة من الدولة في أبوظبي في وقت سابق من العام.

ويعد الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الإماراتية للتنويع الاقتصادي، وكانت أبوظبي تبذل جهوداً في السنوات الأخيرة لجذب الشركات الناشئة.