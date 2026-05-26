الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم ويطلق قنابل الغاز السام

2026-05-26 06:09:22
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم - PNN / اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم وتمركزت في عدد من مناطقها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي سوق الخضار وساحة المهد، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

