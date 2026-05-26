الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم ويطلق قنابل الغاز السام
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم - PNN / اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم وتمركزت في عدد من مناطقها.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي سوق الخضار وساحة المهد، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
