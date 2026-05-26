استطلاع: 49% يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب أو أنها لن تنتصر على إيران

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أظهر استطلاع نُشر اليوم، الثلاثاء ، أن الإسرائيليين منقسمين حيال نتائج الحرب على إيران، لكن أكثرية بنسبة 49%، بينهم 74% من ناخبي أحزاب المعارضة، تعتقد أن إسرائيل لن تنتصر أو أنها قد خسرت في الحرب على إيران، بينما يعتقد 41%، بينهم 70% من ناخبي أحزاب الائتلاف، أن إسرائيل انتصرت في الحرب أو أنها على ما يبدو ستنتصر

ووفقا للاستطلاع الذي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثلاثاء، فقد هبطت نسبة الرضى من "الإنجازات العسكرية" في إيران من 60% في آذار/مارس الماضي إلى 37% في أيار/مايو الجاري. وهبطت نسبة الرضى من "الإنجازات السياسية" بشكل أكبر، وبلغت 22%.

واعتبر 59% أن على إسرائيل تعميق الحرب ضد حزب الله في لبنان، وأيد 57% إقامة حزام أمني دائم في الأراضي اللبنانية.

واستمر تراجع الثقة بالجيش الإسرائيلي، من 79% في بداية آذار/مارس إلى 74% حاليا، وتراجعت الثقة بالحكومة الإسرائيلية من 34% في آذار/مارس إلى 26%، ويعتقد 63% أنه لا يوجد تضامن في المجتمع الإسرائيلي أو أن تضامنا كهذا ضئيل فحسب.

وتراجعت الثقة باستمرار برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من71% في بداية آذار/مارس إلى 68% في نيسان/أبريل ووصلت إلى 60% حاليا.

وعبر 33% عن ثقة بمستوى مرتفع برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقابل 65% الذين عبروا عن ثقة بمستوى منخفض بنتنياهو.

وتراجع تدريج الإسرائيليين لمستوى الأمن القومي، فقد وصف 38% مستوى الأمن القومي في بداية الحرب على إيران بأنه جيد أو جيد جدا، وتراجعت هذه النسبة حاليا إلى 26%. في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يصفون مستوى الأمن القومي بأنه سيئ أو سيئ جدا من 27% في بداية الحرب إلى 34% حاليا، وقال 38% إنه متوسط.

وأفاد 32% بأن شعورهم بالأمن الشخصي مرتفع أو مرتفع جدا، مقابل 26% في بداية الحرب؛ وقال 41% إن هذا الشعور لديهم متوسط، فيما قال 26% إن شعورهم بالأمن منخفض أو منخفض جد، بينما كانت هذه النسبة 32% في بداية الحرب.

ويعتقد 48% أن وضع إسرائيل الأمني قد ساء مقابل لبنان، بينما اعتبر 28% أنه تحسن؛ وقال 45% إن الوضع ساء مقابل إيران فيما اعتبر 31% أنه تحسن؛ وحسب 42% فإن الوضع الأمني ساء في الضفة الغربية مقابل 25% الذين اعتبروا أنه تحسن؛ وادعى 35% إن الوضع الأمني ساء مقابل اليمن ويعتقد 22% أنه نحسن؛ وقال 43% إن وضع إسرائيل الأمني مقابل غزة تحسن مقابل 33% الذين اعتبروا أنه ساء؛ وقال 40% إن الوضع الأمني مقابل سورية تحسن مقابل 22% الذين اعتبروا أنه ساء.

ويعتبر 42% أن إسرائيل قد انتصرت أو أنه يبدو أنها ستنتصر على حماس، بينما يعتبر 49% أنه يبدو أن إسرائيل لن تنتصر أو أنها قد خسرت الحرب ضد حماس. وقال 59% إنهم غير راضين من شكل إنفاذ وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن مقابل 31% الذين عبروا عن رضاهم.

ويرى الإسرائيليون بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه داعم لإسرائيل بشكل مشروط وأنه ليس ملتزما بشكل كبير بمصالحها الأمنية، وفي موازاة ذلك ينظر معظم الإسرائيليين إلى الصين على أنها دولة معادية أو غير ودية تجاه إسرائيل.