روبيو التوصل إلى اتفاق مع إيران لايزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية الجديدة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لايزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة.وأضاف روبيو للصحافيين "دارت بعض المحادثات في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".وتابع "أعرب الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".ونوه الى أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى".ووصف روبيو ما يحدث في مضيق هرمز بأنه "غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول".من جهة اخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف.وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "في كل مرة ترون فيه هذه الضربات الكبيرة من اي من الطرفين، هذا تذكير بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي".وأضاف "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن روبيو ولافروفب بحثا خلال الاتصال الهاتفي أبرز القضايا الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية.وأضاف بيغوت أن الجانبين ناقشا كذلك العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بشأن إيران.

