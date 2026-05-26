روبيو التوصل إلى اتفاق مع إيران لايزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية الجديدة

روبيو التوصل إلى اتفاق مع إيران لايزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية الجديدة
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لايزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة.
وأضاف روبيو للصحافيين "دارت بعض المحادثات في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".
وتابع "أعرب الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".
ونوه الى أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى".
ووصف روبيو ما يحدث في مضيق هرمز بأنه "غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول".
من جهة اخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف.
وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "في كل مرة ترون فيه هذه الضربات الكبيرة من اي من الطرفين، هذا تذكير بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي".
وأضاف "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن روبيو ولافروفب بحثا خلال الاتصال الهاتفي أبرز القضايا الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضاف بيغوت أن الجانبين ناقشا كذلك العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بشأن إيران.
