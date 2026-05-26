هآرتس تكشف انخراط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تهريب بضائع إلى غزة

تل أبيب - PNN / كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي سهّلت عمليات لتهريب بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة على مدار العامين الماضيين.

MENAFN - Palestine News Network )

وبحسب الصحيفة، فإن لائحة اتهام رُفعت الشهر الماضي ضد أحد سكان غزة، وجاء فيها أن قوات الأمن نقلت سراً بضائع غير خاضعة للرقابة إلى غزة.

وأشارت إلى أن الشخص المسؤول عن نقل البضائع -نيابة عن المؤسسة الأمنية- رجل يُعرف باسم "أبو باسل"، وتزعم اللائحة أنه كان يسيطر على إدارة شبكة التهريب، ويدير -في الوقت نفسه- طرق تهريب إضافية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وطبقا للائحة الاتهام ، فإن "أبو باسل" يتمتع "بعلاقات واسعة في الشرطة الإسرائيلية"، واستغل هذه العلاقات لإطلاق سراح معتقلين يُشتبه في اشتراكهم في عمليات تهريب البضائع.

وأكد مصدر مُطلع على تفاصيل التحقيق لصحيفة هآرتس وجود آلية منسقة لنقل البضائع.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن لائحة الاتهام قُدمت إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، والمتهم هو شخص اسمه رجب سليم الذي كان يعمل مع "أبو باسل".

ووفقا للائحة فإن سليم (35 عامًا) من سكان رام الله، على الرغم من كونه مقيمًا في غزة ويحمل تصاريح إقامة في إسرائيل.

وأوضحت أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان سليم في أراضي الضفة الغربية، ولم يعد إلى قطاع غزة منذ ذلك الحين. فقد أنشأ -أثناء وجوده في رام الله- نظامًا لنقل البضائع إلى قطاع غزة، واستغل في الوقت نفسه علاقاته للتوسط بين سكان غزة والتجار في القطاع.

وأشارت إلى أنه شارك في نقل البضائع إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، بما في ذلك لأغراض المساعدات الإنسانية، كما عمل لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK)، لكن في مرحلة ما -كما تزعم لائحة الاتهام- بدأت حركة حماس في السيطرة على البضائع التي كان يجلبها إلى قطاع غزة مع عائلته.

ووردت أسماء الأشخاص الآخرين المتورطين في عملية التهريب المذكورة في لائحة الاتهام ضمن قائمة شهود الادعاء ضد سليم، إلا أن اسم "أبو باسل" غائب عنها.

وخلال جلسات الاستماع المتعلقة باحتجاز سليم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، تبين أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد "أبو باسل" ولكنها صُنفت سرية.

وصرح المحامي ناشف درويش -الذي يتولى الدفاع عن سليم- قائلاً: "هذه قضية قانونية معقدة للغاية". وأضاف: "ينفي المتهم تورطه في عملية التهريب، ويدعي أن كل ما فعله كان عن علم بوجود تنسيق مع قوات الأمن، كما يتضح من بعض بنود لائحة الاتهام".

وأضاف درويش أن "عناصر أمنية كانت متورطة في بعض عمليات التهريب، مع وجود مزيج من العناصر السوداء والبيضاء بينهما، وكان هناك الكثير من المنطقة الرمادية، والتي اعتقد المتهم -الذي أمثّله- أنه يتصرف من خلالها بشكل قانوني وبإذن".

ما هي البضائع المنقولة؟

بحسب لائحة الاتهام، قام سليم -ابتداءً من أواخر عام 2024 وطوال عام 2025- بتهريب كميات كبيرة من البضائع الممنوعة إلى قطاع غزة.

ومن بين هذه البضائع -بحسب اللائحة- الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب، والسجائر، والتبغ، والألواح الشمسية، والبطاريات، والمولدات الكهربائية، والدراجات الكهربائية، والغسالات، وغيرها، كما تشير اللائحة إلى تهريب أدوات هندسية ومحركات إلى القطاع عبر "أبو باسل".

وتم إدخال ما مجموعه 16 شاحنة محملة ببضائع قيمتها عشرات ملايين الشواكل إلى قطاع غزة خلال هذه الفترة، إذ جرت أغلبية عمليات التهريب عند معبر كرم أبو سالم، من خلال جمعية تُدعى "المهاجر الفلسطيني".

ويُفصّل قرار الاتهام كيف كان سليم ومتهم آخر يقبلان "طلبات" من تجار غزة، حيث كان "أبو باسل" هو من يقرر البضائع التي ستُجلب، وموعد جلبها، والشاحنات التي ستُستخدم في نقلها.

ويشرح قرار الاتهام أسلوب عمل المهربين، فقال إنه: أولًا، تُنقل البضائع إلى مستودعات أحدها في كيبوتس بيت عربة في منطقة أريحا في الأغوار، ومن هناك تُحمّل في شاحنات يقودها سائقون نيابةً عن "أبو باسل"، ثم ينقلونها إلى قطاع غزة.

ويذكر قرار الاتهام أن سائقي الشاحنات كانوا يصلون عدة مرات إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يُستبدلون بسائقين من غزة ويعودون إلى إسرائيل، فيما ينقل السائقون البدلاء البضائع إلى غزة.

ويشير قرار الاتهام إلى أنه تم جلب العديد من المنتجات إلى غزة باستخدام هذه الطريقة، بما في ذلك مواد تدخل في تجهيز الخرسانة.



ووفقًا للائحة الاتهام، فقد جرت إحدى أكبر عمليات التهريب خلال اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وعبرت خلالها خمس شاحنات الحدود إلى غزة، محملة ببضائع من بينها وقود الديزل، وثلاجات تحتوي على لحوم ودجاج، وحفارة، وجرافة، وتبغ، وسجائر، وهواتف محمولة، وأجهزة حاسوب محمولة، وقد حُملت جميعا من مستودع في بيت عربة.

بالإضافة إلى ذلك، يصف قرار الاتهام حالة واحدة على الأقل مارس فيها "أبو باسل" نفوذه على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2025، وخلال مداهمة نفذتها قوات الأمن على مستودع بضائع في بيت عربة؛ صادفت القوات رجال سليم وهم يحمّلون بضائع على شاحنات، من بينها سجائر وأجهزة إلكترونية ومعدات ميكانيكية حيث حاولت القوات إيقاف عملية التهريب. ولكن وفقًا للائحة الاتهام، فقد أبلغ سليم أحد شركائه الذي اتصل بدوره على "أبو باسل".

وتحدث أبو باسل مع "ضابط الأمن" الموجود هناك، ونتيجة لذلك أُطلق سراح الفلسطينيين الموقوفين وغادرت الشرطة.

ويصف قرار الاتهام الأمر على النحو التالي: "خلال أنشطة سليم ضمن شبكة التهريب التابعة لأبو باسل ، وقع حادث كاد أن يُقبض عليه فيه أثناء قيامه بعملية تهريب غير قانونية في مستودع ببيت عربة، لكن أبو باسل فعّل علاقاته مع ضباط الشرطة، وتمكن من خلالهم من إنهاء الحادث دون اتخاذ أي إجراء ضد المتهم.

وبتوجيه من أبو باسل ، أُغلقت أنشطة المستودع في بيت عربة، ووُقّع عقد إيجار جديد مع القائمين عليه، في محاولة لإضفاء مظهر من مظاهر النشاطات التي تُنفذ ظاهريًا تحت رعاية الدولة وبموافقة المسؤولين الأمنيين".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه لم يصدر أي رد من جهاز الأمن العام (الشاباك) أو الشرطة الإسرائيلية حول الموضوع.