حالة الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً ببقية المناطق حتى الجمعة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو خلال الأيام المقبلة غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت الأرصاد أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق.

وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف يوم الأربعاء، قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة.

وتكون الرياح خلال الفترة المذكورة شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج، ويصبح متوسط ارتفاع الموج إلى مائج يومي الخميس والجمعة.