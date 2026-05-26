حالة الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً ببقية المناطق حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً ببقية المناطق حتى الجمعة
وأوضحت الأرصاد أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق.
وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف يوم الأربعاء، قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة.
وتكون الرياح خلال الفترة المذكورة شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج، ويصبح متوسط ارتفاع الموج إلى مائج يومي الخميس والجمعة.
