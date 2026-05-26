  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان

جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان

2026-05-26 04:11:12
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت المصادر إن الجيش طلب من جنود جرى تسريحهم خلال الأيام الأخيرة الالتحاق الفوري بخدمة الاحتياط، في إطار الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية.

بدورها، ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا بحشد قواته وتعزيز الجبهة الشمالية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتوتر الأمني مع حزب الله.

MENAFN26052026000205011050ID1111167218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث