جيش الاحتلال يعبئ جنود الاحتياط لتكثيف عملياته في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنود الاحتياط بهدف تكثيف نشاطه العسكري خلف خط وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت المصادر إن الجيش طلب من جنود جرى تسريحهم خلال الأيام الأخيرة الالتحاق الفوري بخدمة الاحتياط، في إطار الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية.

بدورها، ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا بحشد قواته وتعزيز الجبهة الشمالية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتوتر الأمني مع حزب الله.