5شهداء وعدد من الاصابات في قصف اسرائيلي لمخيم المغازي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة - PNN / أفادت مصادرة طبية بوصول 5 شهداء وعدد من الإصابات الى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة نتيجة قصف مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء لمجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت مسيرة إسرائيلية اطلقت نيرانها صوب منازل المواطنين بمخيم المغازي ما أدى الى استشهاد 4 مواطنين واصابة اخرين نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

وكانت استشهدت صباح اليوم فتاة تيلغ 15 عاما متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال مساء أمس للمواطنين بمواصي خانيونس وفق ما ذكرت مصادر طبية