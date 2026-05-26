5شهداء وعدد من الاصابات في قصف اسرائيلي لمخيم المغازي

5شهداء وعدد من الاصابات في قصف اسرائيلي لمخيم المغازي
وكانت مسيرة إسرائيلية اطلقت نيرانها صوب منازل المواطنين بمخيم المغازي ما أدى الى استشهاد 4 مواطنين واصابة اخرين نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع
وكانت استشهدت صباح اليوم فتاة تيلغ 15 عاما متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال مساء أمس للمواطنين بمواصي خانيونس وفق ما ذكرت مصادر طبية
