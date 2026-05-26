التلفزيون الايراني: 4 شهداء في هجمات أميركية إسرائيلية قرب مضيق هرمز

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أميركية وإسرائيلية شنت هجمات على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، فيما لم تتضح بعد الحصيلة الكاملة.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الأوضاع في مدينة بندر عباس "هادئة وطبيعية" رغم الهجمات التي استهدفت المنطقة الجنوبية من إيران.

في المقابل، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب كانت“تحاول زرع ألغام”.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث قوله إن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية، مؤكدا أن القوات الأميركية“تواصل الدفاع عن نفسها مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر”.

وأضاف أن الضربات نُفذت“لحماية القوات الأميركية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية”.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية قصفت موقعا لصواريخ“سام” أرض – جو في بندر عباس، بعد استهدافه مقاتلات أميركية.

وأكدت مصادر مطلعة للشبكة أن الضربات الأميركية“ذات طابع دفاعي”، ولا تعني انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليا.