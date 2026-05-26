التلفزيون الايراني: 4 شهداء في هجمات أميركية إسرائيلية قرب مضيق هرمز

التلفزيون الايراني: 4 شهداء في هجمات أميركية إسرائيلية قرب مضيق هرمز
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الأوضاع في مدينة بندر عباس "هادئة وطبيعية" رغم الهجمات التي استهدفت المنطقة الجنوبية من إيران.
في المقابل، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب كانت“تحاول زرع ألغام”.
ونقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث قوله إن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية، مؤكدا أن القوات الأميركية“تواصل الدفاع عن نفسها مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر”.
وأضاف أن الضربات نُفذت“لحماية القوات الأميركية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية”.
كما نقلت الشبكة عن مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية قصفت موقعا لصواريخ“سام” أرض – جو في بندر عباس، بعد استهدافه مقاتلات أميركية.
وأكدت مصادر مطلعة للشبكة أن الضربات الأميركية“ذات طابع دفاعي”، ولا تعني انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليا.
