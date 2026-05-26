  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التلفزيون الايراني: 4 شهداء في هجمات أميركية إسرائيلية قرب مضيق هرمز

التلفزيون الايراني: 4 شهداء في هجمات أميركية إسرائيلية قرب مضيق هرمز

2026-05-26 04:11:11
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران /PNN- أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أميركية وإسرائيلية شنت هجمات على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، فيما لم تتضح بعد الحصيلة الكاملة.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الأوضاع في مدينة بندر عباس "هادئة وطبيعية" رغم الهجمات التي استهدفت المنطقة الجنوبية من إيران.

في المقابل، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب كانت“تحاول زرع ألغام”.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث قوله إن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية، مؤكدا أن القوات الأميركية“تواصل الدفاع عن نفسها مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر”.

وأضاف أن الضربات نُفذت“لحماية القوات الأميركية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية”.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية قصفت موقعا لصواريخ“سام” أرض – جو في بندر عباس، بعد استهدافه مقاتلات أميركية.

وأكدت مصادر مطلعة للشبكة أن الضربات الأميركية“ذات طابع دفاعي”، ولا تعني انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليا.

MENAFN26052026000205011050ID1111167216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث