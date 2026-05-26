روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية

MENAFN - Palestine News Network ) نيودلهي - PNN / قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحافيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".

وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة من المحادثات لإنهاء الحرب التي دفعت إيران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، الشريان الحيوي لصادرات الطاقة العالمية.

وأكد روبيو للصحافيين أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو باخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة".

ووصف روبيو ما يحدث في مضيق هرمز بأنه "غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول".

يأتي ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران، وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز، في بيان "نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الهجمات سوى أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول "زرع ألغام".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية طبيعي والسلطات المحلية تحقق في سبب الانفجارات.

كما أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق تلقت ضربة جديدة مع تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"سحق" حزب الله المدعوم من إيران في لبنان. وتطالب إيران بأن يشمل أي اتفاق سلام وقف القتال الدائر في لبنان.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتوقع من إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم تدميره في مكانه بحضور شهود دوليين.

وكتب ترامب "اليورانيوم المخصب (الغبار النووي) إما سيتم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الوطن وتدميره، أو من الأفضل، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول بحضور لجنة الطاقة الذرية، أو ما يوازيها، كشاهد على هذه العملية والحدث".