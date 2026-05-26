دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

MENAFN - Palestine News Network ) فرنسا /PNN- كشفت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي فرنسي من جامعات السوربون وباريس وتولوز وغيرها، أكثر من 112 ألف شخص بالغ، مع متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار 8 سنوات، وتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية، وبين زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "European Heart Journal" المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، التي تمنع الفطريات ونمو البكتيريا، يزيد مخاطر الإصابة بارتفاغ ضغط الدم بنسبة 29% ومخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات القلبية والذبحات الصدرية بنسبة 16%.

أما الأشخاص الذي يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة بها مضادات للأكسدة، التي تمنع التعفن، فتتزايد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.

وحدد الباحثون 8 أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، بعدما وجدوا أنها تحتوي على نترات الصوديوم وحمض السيتريك وسوربات البوتاسيوم.

ووجد الباحثون أيضا أن حمض الأسوربيك، وهو أيضا من المواد الحافظة التي تضاف إلى الأغذية، يرتبط بتزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب.

وذكر أعضاء في فريق الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج تدعم التوصيات بشأن ضرورة الحد من الأغذية فائقة المعالجة، مع تجنب المواد الحافظة قدر المستطاع.