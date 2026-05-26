دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي فرنسي من جامعات السوربون وباريس وتولوز وغيرها، أكثر من 112 ألف شخص بالغ، مع متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار 8 سنوات، وتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية، وبين زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "European Heart Journal" المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، التي تمنع الفطريات ونمو البكتيريا، يزيد مخاطر الإصابة بارتفاغ ضغط الدم بنسبة 29% ومخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات القلبية والذبحات الصدرية بنسبة 16%.
أما الأشخاص الذي يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة بها مضادات للأكسدة، التي تمنع التعفن، فتتزايد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.
وحدد الباحثون 8 أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، بعدما وجدوا أنها تحتوي على نترات الصوديوم وحمض السيتريك وسوربات البوتاسيوم.
ووجد الباحثون أيضا أن حمض الأسوربيك، وهو أيضا من المواد الحافظة التي تضاف إلى الأغذية، يرتبط بتزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب.
وذكر أعضاء في فريق الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج تدعم التوصيات بشأن ضرورة الحد من الأغذية فائقة المعالجة، مع تجنب المواد الحافظة قدر المستطاع.
