  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أنور قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

أنور قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

2026-05-26 03:33:36
(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "قد تفرض الحروب تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات".

MENAFN26052026000110011019ID1111167073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث