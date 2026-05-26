أنور قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

أنور قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات
وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "قد تفرض الحروب تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة".
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات".
