أنور قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

MENAFN - Al-Bayan) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "قد تفرض الحروب تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات".