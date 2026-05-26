من بريكست إلى سويسرا: هل يؤدي تقييد الهجرة إلى نتائج عكسية؟

MENAFN - Swissinfo) شهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عواقب غير متوقعة على صعيد الهجرة. وفي وقت مناقشة سويسرا مبادرة تهدف إلى الحدّ من دخول الأجانب، قد تُعرّض حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي للخطر، تعلو أصوات تدعو إلى استخلاص العبر ممّا حدث على الجانب الآخر من القناة الإنجليزية. تم نشر هذا المحتوى على 26 مايو 2026 - 07:56 11دقائق

في 14 يونيو المقبل، سيصوّت السويسريون والسويسريات على مبادرة جديدة تقدّم بها حزب الشعب (يمين محافظ) تهدف إلى الحدّ من الهجرة. ويطالب نص“لا لسويسرا بعشرة ملايين!”، الحكومة الفدرالية والبرلمان بمنع وصول عدد السكان المقيمين الدائمين إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.

ولتحقيق هذه الغاية، تنص المبادرة على فرض قيود في مجاليْ اللجوء، وجمع شمل الأسرة. وكملاذ أخير، لا تستبعد إلغاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

يمكنكم.نّ الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرة ومواقف مختلف الأطراف في المقال التالي:

تم نشر هذا المحتوى على 29 أبريل 2026 في 14 يونيو المقبل، سيصوت الشعب السويسري على مبادرة ((لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة!))، التي تهدف إلى الحد من الهجرة الأجنبية. وفيما يلي بعض الآثار المحتملة لهذه المبادرة.

لم يسبق لأي بلد استخدام قيود الهجرة للحدّ من عدد سكّانه. لكن توجد سابقة للخروج من نظام حرية التنقّل، إذ قامت المملكة المتّحدة بذلك قبل سنوات. وبينما تشتدّ الحملة الانتخابية في سويسرا، تتّجه أنظار بعض المراقبين، والمراقبات، إلى البلد الوحيد المتخلّي فعليًا عن هذا النظام الخاص بالهجرة، عبر مغادرة الاتّحاد الأوروبي.

وكان ذلك قبل عشر سنوات تقريبًا، حين صوّت البريطانيون، والبريطانيات، لصالح“بريكست” في 23 يونيو 2016، في خطوة فاجأت الجميع تقريبًا. أما الخروج الفعلي من الاتّحاد الأوروبي، فقد تمّ بعد أكثر من أربع سنوات، وبالتحديد في أوّل يناير 2021.

وقد أظهرت التحليلات الجارية بعد الاقتراع، أنّ المخاوف المتعلّقة بالهجرة كانت العامل الحاسم.

ويُذكّر شعار“استعادة السيطرة” (Take back control)، الذي ردّده أنصار“بريكست” آنذاك بقوّة، بالحجج التي يقدّمها حزب الشعب اليوم، المندِّد بهجرة أصبحت“خارجة عن السيطرة”.

قفزة في أعداد المهاجرين والمهاجرات في المملكة المتحدة بعد“بريكست”

وفي اعتقاد الكثير، تنخفض أعداد المهاجرين والمهاجرات في بريطانيا، إذا غادرت الاتحاد الأوروبي. لكن، وكما يوضح جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في“كينغز كوليدج لندن”، قائلًا:“لم يكن تأثير بريكست في حد ذاته تقليص الهجرة، بل حدث العكس تمامًا. فأدّى النظام الذي وضعته الحكومة بعده إلى زيادة صافي الهجرة بشكل عام”.

وبدأت الهجرة من الاتحاد الأوروبي، ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ (إفتا) التي تضمّ سويسرا، وليختنشتاين، وأيسلندا، والنرويج، في التباطؤ منذ عام 2016، حتى قبل الخروج الفعلي من الاتّحاد. ويشرح جوناثان بورتس في حديثه مع Swissinfo قائلًا:“ثنى بريكست الأوروبيين والأوروبيات عن القدوم”. وتفاقم هذا التباطؤ بعد إنهاء العمل بحرية التنقل.

وابتداءً من عام 2021، استُبدلت حرية التنقل بنظام جديد يسهّل وصول رعايا الدول الثالثة إلى سوق العمل، وتأشيرات الدراسة. وجاء هذا التغيير في سياق نقص في اليد العاملة مرتبط بالانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، والوصول الهائل للاجئين واللاجئات من هونغ كونغ، وأوكرانيا.

زيادة الهجرة من خارج أوروبا

وفي السنوات التالية، تم تعويض انخفاض الهجرة الأوروبية“بزيادة ملحوظة فيها من دول خارج الاتحاد الأوروبي”، كما يلخّص جوناثان بورتس.

وفي مواجهة استياء شعبي قوي، شدّدت الحكومة البريطانية منذ ذلك الحين سياستها المتعلّقة بالهجرة، لا سيما في ما يتعلّق بجمع شمل الأسرة. وتُظهر آخر الأرقام الصادرة في عام 2025 عودةَ إجمالي رصيد الهجرة إلى مستواه قبل“بريكست”.

لكن حسب إشارة مرصد الهجرة في أوكسفورد، أصبحت تركيبتها الآن مختلفة تمامًا. فلا تزال الهجرة من دول خارج الاتّحاد الأوروبي، أعلى بكثير ممّا كانت عليه قبل“بريكست”، بينما انخفضت بشكل حادّ من الاتّحاد الأوروبي. واليوم، يأتي المهاجرون والمهاجرات في الغالب من الهند، والصين، وباكستان، ونيجيريا.

ارتفاع في أعداد الواصلين والواصلات سرًا عبر القوارب

وعلاوة على ذلك، هناك فئة واحدة لم تنخفض أعدادها، وهي فئة طالبي اللجوء وطالباته. إذ قفز عددهم منذ عام 2021، وبلغ ذروته بأكثر من 110،000 شخص في خريف عام 2025. وكان في الفترة ما بين 2004 و2020، يتراوح بين 22،000 و46،000 شخص سنويًا.

وإلى حدّ كبير، يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عمليات عبور بحر المانش على متن قوارب متهالكة. ووفقًا لمرصد الهجرة، حاول قرابة 46،000 شخص عبور البحر في عام 2022، مقارنة بحوالي 300 شخص في عام 2018. وسُجّلت ذروة ثانية، بلغت حوالي 42،000 عملية عبور، في عام 2025. وفي أوائل مايو، أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى محاولة أكثر من 200،000 شخص هذا العبور منذ عام 2018، وتقدّموا جميعهم تقريبًا بطلبات لجوء.

وفي رأي جوناثان بورتس، لا يفسّر“بريكست” هذا الارتفاع إلا جزئيًا.

مع ذلك، منذ خروجها من الاتّحاد الأوروبي، لم يعد بإمكان المملكة المتحدة إعادة طالبي اللجوء، وطالباته، إلى أول بلد دخلوه في الاتحاد، كما كانت تسمح بذلك اتفاقية دبلن سابقًا. وبشكل أعمّ، أصبح التعاون مع الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة. وخلصت مذكّرة للبرلمان الأوروبي إلى:“حدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي من قدرة المملكة المتّحدة على مكافحة الهجرة غير النظامية”.

هل تتغير تدفقات الهجرة في سويسرا أيضًا؟

في اعتقاد تشيني ناجي، من اتحاد أرباب العمل (Centre Patronal)، قد تشهد سويسرا“تأثيرًا مشابهًا لاستبدال الهجرة”، إذا تم قبول مبادرة حزب الشعب. ويشيرقائلًا: “إذا كانت المملكة المتّحدة، وهي جزيرة، تواجه بالفعل صعوبة كبيرة في السيطرة على التدفّقات غير الشرعية، فيمكننا التساؤل عن وضع سويسرا، التي لا تملك القدرة على مراقبة كل متر مربّع من حدودها البرية مع جيرانها”.

ويضيف:“إذا طُبّقت هذه المبادرة، فسيكون هناك إغراء كبير أمام العالم السياسي لمحاولة سدّ النقص في العمالة عن طريق العمالة العابرة للحدود”. ولكن أيضًا، عن طريق الأشخاص العاملين بأوضاع غير مستقرّة أو مؤقتة، الذين لن يكون لهم الحق في لم شمل أسرهم. باختصار،“سنخرج من نظام هجرة لنخلق نظامًا آخر أكثر فوضوية، وأقلّ أوروبية، وأقلّ تنظيمًا من النظام الذي لدينا اليوم”.

حزب الشعب يرفض المقارنة مع“بريكست”

لكن بالنسبة إلى نيكولا كولي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب بكانتون فريبورغ، لا تستقيم المقارنة بين مبادرة حزبه و”بريكست” وهي ليست في محلها.

ويقول:“ليست مبادرتنا بريكست سويسريًا”. وأولًا وقبل كل شيء، لأنه يمكن، حسب رأيه، تطبيق النص دون إلغاء حرية التنقل،“من خلال العمل أولاً على ملفات اللجوء، وجمع شمل الأسر، والبنود الوقائية”.

كما يؤكد نيكولا كولي أيضًا أن سويسرا ستظل قادرة على استقطاب اليد العاملة المؤهلة التي تحتاجها. وويقول:“حتى مع المبادرة، سيظلّ بإمكان حوالي 40،000 شخص الهجرة سنويًا”.

وبدرجة أولى، أظهرت المملكة المتّحدة فشلها، في رأيه، في تطبيق سياسة هجرة“متماسكة” بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعلى نقيض ذلك، يعتقد رسم مبادرة حزبه“مسارًا واضحًا” من خلال فرض هدف ديموغرافي، ما يتيح تجنّب مجرّد تحويل تدفّقات الهجرة.

لا يوجد“حل سحري”

أمَّا الأستاذ في“كينغز كوليدج”، جوناثان بورتس، فلا يجازف بالتنبؤ بتغيّرات محددة على تدفقات الهجرة، في حال خرجت سويسرا من نظام حرية التنقّل.

لكنّه في المقابل، يرى إيضاح المثال البريطاني لمحدودية الوعود المقدّمة للناخبين، والناخبات، حلًّا“بسيطًا وغير مؤلم” من شأنه“الحدّ من الهجرة كالسحر”. ويحسم الأمر قائلًا:“هذا وهم. فالضغوط الاقتصادية والديمغرافية، ونقص اليد العاملة، كل هذه الأمور غيّر بريكست طريقة تعاملنا معها، لكنه لم يقضِ عليها”.

ويصرّ:“الهجرة ظاهرة معقّدة. ويتطلّب وضع سياسة هجرة مفاضلات صعبة، وهذا ينطبق أيضًا على سويسرا”. وفي رأيه، ربما يكون الدرس الرئيسي من“بريكست” أنّ لدى الحكومات سيطرة على هذه الديناميكيات أقل ممّا تعتقد.

استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

تحرير: سامويل جابيرغ

مراجعة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد