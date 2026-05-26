دبي..937 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اكتمال جاهزيتها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في 937 مسجداً بمختلف مناطق الإمارة، وذلك في تمام الساعة 5:45 صباح يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير أجواء إيمانية آمنة ومهيأة لاستقبال جموع المصلين وتمكينهم من أداء الشعيرة بكل يسر وطمأنينة.

كما تشهد شعائر العيد مشاركة منتسبي مبادرة ((مؤذن الفريج)) في رفع الأذان والتكبيرات، في مشهد يعكس روح المشاركة المجتمعية وإحياء الشعائر الإسلامية.

وأوضحت الدائرة أن رفع تكبيرات العيد لمنتسبي مؤذن الفريج سيكون متاحاً في مختلف مساجد الإمارة، في مشهد إيماني يعكس روح المناسبة ويعزز أجواء البهجة في المجتمع، وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز ارتباط الأبناء بالشعائر الدينية وترسيخ الهوية الإماراتية والقيم الإسلامية الأصيلة.

كما حثّت الدائرة أولياء الأمور على تشجيع الأبناء على حضور صلاة العيد والمشاركة في إحياء شعيرة التكبيرات، لما لذلك من أثر في غرس القيم الدينية وتعزيز ارتباط النشء بالمناسبات الإسلامية وأجوائها الإيمانية والمجتمعية.

معايير

وأكدت الدائرة حرصها على رفع كفاءة المرافق والخدمات المساندة، وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية والسلامة العامة، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي في تنظيم المناسبات الدينية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، كما دعت أفراد المجتمع إلى التوجه المبكر إلى مواقع الصلاة المعتمدة، وذلك حسب قائمة المساجد المحدثة على مواقع الدائرة الرئيسة، والتعاون مع الجهات المنظمة بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية لتحقيق انسيابية الدخول والخروج.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، رفع أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد أن عيد الأضحى المبارك يجسد قيم الطاعة والتراحم والتكافل، ويعكس ما يتمتع به مجتمع الإمارات من تلاحم ووحدة وصف، مشيراً إلى أن جاهزية مساجد العيد تأتي امتداداً لنهج الدائرة في العناية ببيوت الله وتعظيم شعائر الدين، وتمكين أفراد المجتمع من أداء عباداتهم في بيئة تتسم بالسكينة والتنظيم وجودة الخدمات.