عراقجي وقاليباف في الدوحة؛ ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي سيدمر

2026-05-26 03:08:44
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة - PNN / وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء محادثات لبحث إمكانية التواصل إلى اتفاق مع أميركا.

وأوردت وكالة "رويترز"، أن المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع أميركا.

وقال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب ، ‌الإثنين، إن الاتفاق مع إيران ​سيكون إما ​اتفاقا عظيما وهادفا أو ⁠لن يكون ​هناك اتفاق على ​الإطلاق، وأشار إلى أن المفاوضات تسير على نحو جيد.

وطلب من قطر والسعودية وباكستان من بين دول أخرى شملها أيضا وهي تطبيع وتقيم علاقات ولديها معاهدات سلام مع إسرائيل من بينها الإمارات والبحرين ومصر والأردن وتركيا، إلى التوقيع والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، وجميعها كان قد تحدث إلى قادتها يوم السبت بشأن الاتفاق المتبلور لإنهاء الحرب على إيران. وذكر ترامب "يجب أن يبدأ الأمر بالتوقيع الفوري من السعودية وقطر، ويجب على الجميع أن يتبع نفس النهج. إذا لم يفعلوا ذلك فلا ينبغي أن يكونوا جزءا من هذه الصفقة لأنها تظهر نوايا سيئة". وأضاف "أطلب بشكل إلزامي من جميع الدول (المذكورة) التوقيع فورا على اتفاقات أبراهام، ولن يكون هناك سوى اتفاق شامل للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق".

