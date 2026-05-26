عراقجي وقاليباف في الدوحة؛ ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي سيدمر

عراقجي وقاليباف في الدوحة؛ ترامب: اليورانيوم الإيراني عالي سيدمر
وأوردت وكالة "رويترز"، أن المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع أميركا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الإثنين، إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، وأشار إلى أن المفاوضات تسير على نحو جيد.
وطلب من قطر والسعودية وباكستان من بين دول أخرى شملها أيضا وهي تطبيع وتقيم علاقات ولديها معاهدات سلام مع إسرائيل من بينها الإمارات والبحرين ومصر والأردن وتركيا، إلى التوقيع والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، وجميعها كان قد تحدث إلى قادتها يوم السبت بشأن الاتفاق المتبلور لإنهاء الحرب على إيران. وذكر ترامب "يجب أن يبدأ الأمر بالتوقيع الفوري من السعودية وقطر، ويجب على الجميع أن يتبع نفس النهج. إذا لم يفعلوا ذلك فلا ينبغي أن يكونوا جزءا من هذه الصفقة لأنها تظهر نوايا سيئة". وأضاف "أطلب بشكل إلزامي من جميع الدول (المذكورة) التوقيع فورا على اتفاقات أبراهام، ولن يكون هناك سوى اتفاق شامل للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق".
