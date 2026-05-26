قطر تنفي مزاعم بعرض 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق

الدوحة - PNN / نفت وزارة الخارجية القطرية صحة تقارير زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري -في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء- إن هذه التقارير عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تتداولها أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن جهود قطر الدبلوماسية -التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين- معروفة وواضحة، مضيفا أن "هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".

وأمس الاثنين، زار كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الدوحة، في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ابتداء من 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني إلى الدوحة ضم كذلك محافظ البنك المركزي عبد الناصر همّتي.

وذكر مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية أن "محافظ البنك المركزي ضمن الوفد لمناقشة مسألة الأموال الإيرانية المجمدة التي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل".

وتلعب دولة قطر دورا أساسيا في الوساطة بين طهران وواشنطن، وفي حل الإشكالات العالقة، ومن بين هذه الإشكالات ما يتعلق بقضية الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن الدوحة تتوسط بين واشنطن وطهران لحل هذا الإشكال.

وأوضحت مصادر اعلامية أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة حساسة للولايات المتحدة ولإيران معا، مضيفة أن الخلاف يتركّز الآن على المبلغ وكيفية وموعد تسليمه، مشيرة إلى أنه ليس مستبعدا عقد لقاء بين الإيرانيين والأمريكيين لحلحلة هذه المشكلة.