  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران

الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران

2026-05-26 03:07:49
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‌لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 0.3 % إلى 4538.50 ​دولار، بحسب وكالة رويترز.

موضوعات متعلقة بوليتيكو: دعوات أوروبية لتوسيع الرسوم الجمركية وأدوات الدفاع التجاري بنك إسرائيل يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% مع قوة الشيكل وتراجع التضخم البنك المركزي في موزمبيق يثبت سعر الفائدة عند 9.25 % للمرة الثانية على التوالي

وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ⁠ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء ​قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة ​منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أمريكية، أمس الاثنين، هجمات ​في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ​ومواقع لإطلاق الصواريخ، فيما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كلفن وونج، كبير ‌محللي ⁠الأسواق لدى أواندا:“رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة ​تدفقات النفط بسرعة إلى ​مستوياتها الطبيعية من الشرق الأوسط إلى بقية العالم”.

وأضاف:“لقد بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر ​احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام”.

وارتفعت ​العقود ⁠الآجلة لخام برنت بنسبة 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبشأن المعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولار، وتراجع ​البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولار.

MENAFN26052026000202011048ID1111166980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث