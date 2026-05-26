الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران

الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 % إلى 4538.50 دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.
ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أمريكية، أمس الاثنين، هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، فيما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.
وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا:“رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة تدفقات النفط بسرعة إلى مستوياتها الطبيعية من الشرق الأوسط إلى بقية العالم”.
وأضاف:“لقد بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولار.
