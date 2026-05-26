الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‌لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 0.3 % إلى 4538.50 ​دولار، بحسب وكالة رويترز.

موضوعاتبوليتيكو: دعوات أوروبية لتوسيع الرسوم الجمركية وأدوات الدفاع التجاري بنك إسرائيل يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% مع قوة الشيكل وتراجع التضخم البنك المركزي في موزمبيق يثبت سعر الفائدة عند 9.25 % للمرة الثانية على التوالي

وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ⁠ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء ​قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة ​منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أمريكية، أمس الاثنين، هجمات ​في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ​ومواقع لإطلاق الصواريخ، فيما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كلفن وونج، كبير ‌محللي ⁠الأسواق لدى أواندا:“رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة ​تدفقات النفط بسرعة إلى ​مستوياتها الطبيعية من الشرق الأوسط إلى بقية العالم”.

وأضاف:“لقد بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر ​احتمالات مرتفعة جداً لرفع أسعار الفائدة هذا العام”.

وارتفعت ​العقود ⁠الآجلة لخام برنت بنسبة 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبشأن المعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 76.66 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولار، وتراجع ​البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولار.