أسعار النفط ترتفع عقب الهجوم الأمريكي على إيران

أسعار النفط ترتفع عقب الهجوم الأمريكي على إيران
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف إلى 91.25 دولار للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً بلغ 5.30 دولار أو 5.5% مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى“حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع دوي انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.
وزار كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية أمس الاثنين الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت صحيفة (نيكي) اليابانية عن مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط قوله، إن إيران ستزيل الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوماً من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان، مع توقف طهران أيضاً عن تحصيل رسوم مقابل العبور.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة (كيه.سي.إم تريد):“يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيراً ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة”.
