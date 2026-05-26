أسعار النفط ترتفع عقب الهجوم الأمريكي على إيران

2026-05-26 03:07:49
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ​بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران وصفها بأنها ‌عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل، ​بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف إلى 91.25 ​دولار للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً بلغ 5.30 دولار أو 5.5% مقارنة بأسعار ​التسوية يوم الجمعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب ​كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى“حماية ​قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع ‌دوي ⁠انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.

وزار كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية أمس الاثنين الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ​ثلاثة أشهر.

وأعلنت واشنطن ​وطهران إحراز تقدم ⁠بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت صحيفة (نيكي) اليابانية عن ​مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط قوله، إن إيران ستزيل الألغام ​من ⁠مضيق هرمز خلال 30 يوماً من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان، مع توقف طهران أيضاً عن ⁠تحصيل ​رسوم مقابل العبور.

وقال تيم ووترر، كبير محللي ​الأسواق لدى شركة (كيه.سي.إم تريد):“يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيراً ناقلات النفط ​العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة”.

