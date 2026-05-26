مؤشر نيكي الياباني يتراجع عن ذروة قياسية متأثراً بجني الأرباح

مؤشر نيكي الياباني يتراجع عن ذروة قياسية متأثراً بجني الأرباح
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.3% إلى 64937.89 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08% إلى 3945.64 نقطة، بحسب وكالة رويترز.
وكان مؤشر“نيكي 225” قد قفز بنسبة 2.87% أمس الاثنين، ليغلق عند 65158.19 نقطة؛ بفضل حالة من التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 8.95% خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلاً أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.
وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير المحللين لدى دايوا سكيوريتيز:“تحولت السوق إلى وضع العزوف عن المخاطرة، وباع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من الارتفاع الحاد”.
وأضاف:“استوعبت الأسواق بالفعل حالة التفاؤل بشأن إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، كما تأثرت المعنويات سلباً بمكاسب أسعار النفط”.
وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.
وفي بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2%، بعد أن شن الجيش الأمريكي هجمات على جنوب إيران فيما وصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة توتر مع تعذر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الجانبين.
