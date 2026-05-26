مؤشر نيكي الياباني يتراجع عن ذروة قياسية متأثراً بجني الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتأثر المعنويات بارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.3% إلى 64937.89 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08% إلى 3945.64 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

موضوعاتأسعار النفط ترتفع عقب الهجوم الأمريكي على إيران الذهب يتراجع عقب هجمات أمريكية على إيران بوليتيكو: دعوات أوروبية لتوسيع الرسوم الجمركية وأدوات الدفاع التجاري

وكان مؤشر“نيكي 225” قد قفز بنسبة 2.87% أمس الاثنين، ليغلق عند 65158.19 نقطة؛ بفضل حالة من التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 8.95% خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلاً أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.

وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير المحللين لدى دايوا سكيوريتيز:“تحولت السوق إلى وضع العزوف عن المخاطرة، وباع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من الارتفاع الحاد”.

وأضاف:“استوعبت الأسواق بالفعل حالة التفاؤل بشأن إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، كما تأثرت المعنويات سلباً بمكاسب أسعار النفط”.

وقال مسؤول مطلع أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

وفي بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2%، بعد أن شن الجيش الأمريكي هجمات على جنوب إيران فيما وصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة توتر مع تعذر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الجانبين.