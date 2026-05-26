  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
في مخبأ سري.. ضبط 44 مقيما ومواطنا لمخالفتهم أنظمة الحج

في مخبأ سري.. ضبط 44 مقيما ومواطنا لمخالفتهم أنظمة الحج

2026-05-26 03:07:43
(MENAFN- Al Watan) ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية ومواطنًا، لنقلهما (43) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

MENAFN26052026000089011017ID1111166977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث