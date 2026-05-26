في مخبأ سري.. ضبط 44 مقيما ومواطنا لمخالفتهم أنظمة الحج

في مخبأ سري.. ضبط 44 مقيما ومواطنا لمخالفتهم أنظمة الحج
(MENAFN- Al Watan) ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية ومواطنًا، لنقلهما (43) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
