جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج

2026-05-26 03:07:42
(MENAFN- Al Watan) يُجسّد جبل الرحمة في مشعر عرفات أحد أبرز المعالم الإسلامية التي ارتبطت بأعظم مشاهد الحج، إذ يقف عنده ملايين الحجاج في يوم عرفة، في مشهد إيماني مهيب تتجلّى فيه معاني الخشوع والدعاء والتجرد لله تعالى، وسط أجواء روحانية تستحضر وحدة المسلمين من مختلف الأعراق واللغات والثقافات، وهم يتضرعون إلى الله في يوم يُعدّ من أعظم أيام الدنيا.
ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من صعيد عرفات، على بُعد (22) كيلومترًا شرق مكة المكرمة، ويُعد من أشهر المعالم الجغرافية والدينية في المشاعر المقدسة، إذ يرتبط في الوعي الإسلامي بوقوف النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، حين خطب المسلمين وأرسى مبادئ عظيمة شكّلت منهجًا خالدًا في العدل والمساواة وصيانة الحقوق.
ويبلغ ارتفاع جبل الرحمة نحو (65) مترًا عن سطح الأرض المحيطة به، ويتميّز بلونه الداكن وتكوينه الصخري الطبيعي، فيما ينتصب على قمته عمود شاخص أبيض يبلغ ارتفاعه عدة أمتار؛ ليكون علامة ظاهرة للحجاج والزوار من مختلف أنحاء المشعر، ويحيط به عدد من الساحات والممرات التي خضعت خلال السنوات الماضية لمشروعات تطوير وتأهيل، بهدف تنظيم حركة الحشود وتيسير الوصول إليه ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.
ويُعد يوم عرفة الركن الأعظم من أركان الحج، إذ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحج عرفة"، في دلالة واضحة على عظم هذا الموقف ومكانته في شعيرة الحج، ويتوافد الحجاج منذ ساعات الصباح إلى صعيد عرفات، رافعين أكف الضراعة والابتهال، راجين رحمة الله ومغفرته، في مشهد تتوحّد فيه القلوب والألسنة على ذكر الله تعالى.
ويمثل الوقوف بعرفة ذروة الرحلة الإيمانية للحاج، إذ يبدأ الحجاج بالتوافد إلى المشعر منذ فجر التاسع من ذي الحجة، بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى، ليقفوا على صعيد عرفات حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي وقف بعرفة حتى غربت الشمس وقال: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"، في بيان يرسّخ التيسير على الحجاج، وأن الوقوف يتحقق في أي موضع من حدود عرفات.
ورغم الشهرة الواسعة لجبل الرحمة، يؤكد العلماء أن صعود الجبل ليس من واجبات الحج ولا من أركانه، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص الجبل بعبادة معينة أو الدعاء فوقه، وإنما تُعد عرفة كلها موضعًا للوقوف والدعاء والذكر، وأشار عدد من أهل العلم إلى أهمية التزام الحجاج بالسنة وتجنب الممارسات غير الواردة، حفاظًا على صفاء العبادة وتحقيقًا لمقاصد الحج القائمة على الاتباع واليسر.
ويكتسب جبل الرحمة بُعدًا تاريخيًا متجذرًا في كتب السيرة والرحلات وكتب التاريخ الإسلامي، إذ تناوله عدد من المؤرخين والجغرافيين المسلمين في مؤلفاتهم عند وصف مشاعر الحج وحدود عرفات.
ويُعد كتاب ((أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار)) لأبي الوليد الأزرقي من أبرز المصادر التاريخية التي وثّقت معالم المشاعر المقدسة، إذ وصف عرفات وحدودها ومعالمها الجغرافية، مشيرًا إلى ارتباطها بمناسك الحج منذ صدر الإسلام.
وتناول الرحالة والمؤرخون مشهد الوقوف بعرفة بوصفه من أعظم مشاهد الاجتماع الإسلامي عبر العصور، إذ وصف ابن جبير الأندلسي، المتوفى نحو سنة (614هـ)، في رحلته الشهيرة ((تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار)) مشهد الحجيج في عرفات بقوله: ((وقف الناس خاشعين باكين، وإلى الله عز وجل في الرحمة متضرعين، والتكبير قد علا، وضجيج الناس بالدعاء قد ارتفع، فما رؤي يوم أكثر مدامع، ولا قلوبًا خواشع، ولا أعناقًا لهيبة الله خوانع خواضع من ذلك اليوم، فما زال الناس على تلك الحالة والشمس تلفح وجوههم، إلى أن سقط قرصها وتمكن وقت الغروب)).
وتحدث عدد من المؤرخين عن تكامل المشهد الإيماني والإنساني في ذلك اليوم، حيث تتلاشى الفوارق بين البشر، ويلبس الجميع لباس الإحرام ذاته، في صورة تجسد معاني المساواة والتجرد والوحدة.
ويحمل جبل الرحمة رمزية روحانية كبيرة لدى المسلمين، نظرًا لارتباطه بخطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، التي أرسى خلالها قواعد عظيمة في حفظ الدماء والأموال والأعراض، وأكد فيها الحقوق ومبادئ الأخوة الإسلامية، وتوصيته بالنساء خيرًا وهي مضامين شكّلت منهجًا إنسانيًا خالدًا سبق كثيرًا من المواثيق المعاصرة في إرساء قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي العصر الحديث، حظي مشعر عرفات وجبل الرحمة بعناية كبيرة من حكومة المملكة، ضمن منظومة متكاملة من المشروعات التطويرية والخدمية التي تستهدف تسهيل حركة الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يواكب الأعداد المتزايدة لقاصدي بيت الله الحرام، ويعزز سلامتهم وراحتهم أثناء أداء المناسك.
وشهدت منطقة جبل الرحمة تنفيذ أعمال تطوير للبنية التحتية شملت تحسين الطرق المؤدية إلى الجبل، وإنشاء مسارات للمشاة، وتوفير اللوحات الإرشادية متعددة اللغات، إلى جانب دعم المنطقة بأنظمة إنارة حديثة وخدمات ميدانية متكاملة، بما يسهم في تنظيم الحركة والحد من الازدحام، خصوصًا في أوقات الذروة خلال يوم عرفة.
وسخّرت الجهات المعنية منظومات تشغيلية متقدمة وتقنيات ذكية لإدارة الحشود في مشعر عرفات، ضمن خطط متكاملة تعتمد على الرصد الميداني والتحليل اللحظي للحركة، بما يضمن انسيابية تنقل الحجاج وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، في وقت تعمل فيه مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.
ويشهد جبل الرحمة حضورًا واسعًا لدى الزوار والمعتمرين على مدار العام، إذ يحرص كثير منهم على زيارة المشعر والتعرف على معالمه التاريخية والدينية، ضمن تجربة تثري معرفتهم بسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومشاهد الحج الكبرى، في ظل ما تشهده مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تطور مستمر في الخدمات والبنية التحتية والمشروعات النوعية.
ويؤكد مختصون في التاريخ الإسلامي والجغرافيا أن جبل الرحمة يُعد من أبرز الشواهد المكانية المرتبطة بالحج، إذ حافظ على حضوره في الذاكرة الإسلامية عبر القرون، بوصفه معلمًا يجتمع عنده المسلمون في مشهد سنوي يتكرر منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، مستحضرين قيم التوبة والرحمة والمغفرة.
ويظل مشهد الحجيج على صعيد عرفات من أعظم المشاهد التي تعبّر عن وحدة الأمة الإسلامية، إذ تتجه القلوب في وقت واحد إلى الله تعالى، في يوم تغمره السكينة والخشوع، وترتفع فيه الدعوات من ملايين البشر بمختلف لغاتهم وألوانهم، طلبًا للرحمة والمغفرة والقبول.
وفي كل عام، يعيد جبل الرحمة تجسيد هذه الصورة الإيمانية الفريدة، بوصفه شاهدًا على أعظم تجمع إسلامي سنوي، ومعلمًا ارتبط في وجدان المسلمين بمشهد الدعاء والتوبة والرجاء، ليبقى أحد أبرز الرموز الروحية والدينية في المشاعر المقدسة، وعنوانًا لمعاني الرحمة والوحدة والخضوع لله تعالى.

