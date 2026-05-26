الحج والعمرة تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم حتى 4 عصرا

2026-05-26 03:07:41
(MENAFN- Al Watan) دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة حتى الساعة الرابعة عصرًا؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، وبما يسهم في الحد من الإجهاد الحراري، خلال أداء الركن الأعظم من الحج.
وأوضحت الوزارة، أن خطبة يوم عرفة تُنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج الاستماع إليها بيسر وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم.
كما حثّت الوزارة الحجاج على الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة، وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة، لما قد يترتب على ذلك من إرباك في إدارة الحشود والتأثير على انسيابية التنقل بين المواقع.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بعدم الصعود إلى جبل الرحمة، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن التقيد بهذه التعليمات يسهم في أداء النسك بيسر وطمأنينة، ويعزز من كفاءة إدارة الحشود بما يحقق تجربة آمنة ومنظمة لجميع ضيوف الرحمن.

