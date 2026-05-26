كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر

2026-05-26 03:05:35
خبرني - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء قذيفة واحدة على الأقل طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها تقوم بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق

يشار إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف منصف أبريل الماضي على إطلاق صواريخ مجنحة، ومضادة للسفن من مدمرة "تشوي هيون".

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حينها، أن عملية الإطلاق هدفت إلى فحص خط التحكم في الإطلاق ضمن نظام القيادة المتكامل لأسلحة السفينة الحربية، والتأكد من "دقة ومعدل الإصابة لنظام الملاحة النشط المحسن والمقاوم للتشويش".

