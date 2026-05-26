كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر

كوريا الشمالية تطلق قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر
خبرني - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء قذيفة واحدة على الأقل طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الأصفر.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها تقوم بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق
يشار إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف منصف أبريل الماضي على إطلاق صواريخ مجنحة، ومضادة للسفن من مدمرة "تشوي هيون".
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حينها، أن عملية الإطلاق هدفت إلى فحص خط التحكم في الإطلاق ضمن نظام القيادة المتكامل لأسلحة السفينة الحربية، والتأكد من "دقة ومعدل الإصابة لنظام الملاحة النشط المحسن والمقاوم للتشويش".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment