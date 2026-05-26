الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع في الميدان ولا الدبلوماسية

2026-05-26 03:00:30
خبرني - قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذوالقدر إن المعركتين العسكرية والدبلوماسية وصمود الشعب الإيراني، أسقطوا العدو أرضا.
وفي أول رسالة له منذ توليه منصبه، قال ذوالقدر: "لن يكون هناك تراجع، هذا ما أثبتته ساحة المعركة العسكرية، وساحة الدبلوماسية، والشعب المُبعَث الحاضر في الشوارع بصموده البطولي، مما أوقع العدو أرضاً".

وأضاف أن البلاد الآن، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إلى الوحدة والتلاحم، وذلك بهدف إيئاس الأميركيين والصهاينة من تحقيق أهدافهم في هذا المجال أيضاً.

وتابع المسؤول الإيراني: "إن ميدان الوحدة والتلاحم هو ميدان آخر في المعركة. والجهد الجماعي لمنع أي كلام أو عمل يُضعف الوحدة، سيوصل إيران العزيزة إلى النصر النهائي، إن شاء الله".

