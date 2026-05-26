الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع في الميدان ولا الدبلوماسية

الأمن القومي الإيراني: لن نتراجع في الميدان ولا الدبلوماسية
خبرني - قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذوالقدر إن المعركتين العسكرية والدبلوماسية وصمود الشعب الإيراني، أسقطوا العدو أرضا.
وفي أول رسالة له منذ توليه منصبه، قال ذوالقدر: "لن يكون هناك تراجع، هذا ما أثبتته ساحة المعركة العسكرية، وساحة الدبلوماسية، والشعب المُبعَث الحاضر في الشوارع بصموده البطولي، مما أوقع العدو أرضاً".
وأضاف أن البلاد الآن، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إلى الوحدة والتلاحم، وذلك بهدف إيئاس الأميركيين والصهاينة من تحقيق أهدافهم في هذا المجال أيضاً.
وتابع المسؤول الإيراني: "إن ميدان الوحدة والتلاحم هو ميدان آخر في المعركة. والجهد الجماعي لمنع أي كلام أو عمل يُضعف الوحدة، سيوصل إيران العزيزة إلى النصر النهائي، إن شاء الله".
