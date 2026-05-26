طهران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا

2026-05-26 03:00:30
خبرني - انتقدت القنصلية الإيرانية في حيدر آباد الهندية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بسبب زيارته لضريح تاج محل في ظل أزمة الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الأمريكي وزوجته قد زارا، أمس الاثنين، ضريح تاج محل الشهير، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها روبيو إلى الهند.
على إثر ذلك، نشرت القنصلية الإيرانية تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة، لما التقط صورة هنا".

وأضافت: "هذا الصرح بُني بدافع الحب لزوجة الإمبراطور الإيرانية، وصُنع بعبقرية المهندسين المعماريين الإيرانيين، بينما تهدد حكومته اليوم بمحو الحضارة الإيرانية، مهينة الحضارات الأخرى".

