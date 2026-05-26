  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نقل نتنياهو إلى المستشفى

نقل نتنياهو إلى المستشفى

2026-05-26 03:00:30
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستشفى في القدس في وقت متأخر من أمس الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت التقارير، نقلا عن مكتب نتنياهو، أنه يتلقى علاجا للأسنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان نتنياهو، 76 عاما، قد أعلن قبل نحو شهر أنه خضع لعلاج من ورم سرطاني في البروستاتا، ثم قال لاحقا إنه يتمتع بصحة جيدة. كما أوضح أنه أخّر نشر تقريره الصحي لمنع القيادة الإيرانية من استخدامه في الدعاية.

وخلال الحرب مع إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته، كما أُثيرت تكهنات حول وضعه الصحي داخل إسرائيل وخارجها.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي للعلاج في المستشفى عدة مرات في السابق بسبب مشكلات صحية، ففي عام 2024 أجرى عملية جراحية لعلاج فتق، وفي عام 2023 زُرعت له دعامة لتنظيم ضربات القلب.

كما أُصيب العام الماضي بالتهاب في الأمعاء وتعافى منه في المنزل.

MENAFN26052026000151011027ID1111166916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث