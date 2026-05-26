ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تصعيد أمريكي جديد ضد إيران

2026-05-26 02:34:10
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت عقود "برنت" الآجلة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مدفوعة بضربات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب إيران.
وأبقى ذلك الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يوليو المقبل بنسبة 2.25% إلى 98.30 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.
بالمقابل تراجعت العقود ⁠الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 4.89% إلى 91.88 دولار للبرميل، مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة الماضي، ولم تكن هناك أسعار تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع ‌دوي ⁠انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.
وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم ⁠بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت صحيفة "نيكي" اليابانية عن مصدر دبلوماسي بالشرق الأوسط قوله إن إيران ستزيل الألغام من ⁠مضيق هرمز خلال 30 يوما من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان مع توقف طهران أيضا عن ⁠تحصيل رسوم مقابل العبور.
وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر "يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيرا ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة".


