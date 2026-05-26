هجمات أميركية على مقرات للحرس الثوري وسط استمرار مباحثات إنهاء الحرب

طهران - PNN / في اليوم الـ88 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية بين التصعيد الميداني ومسار التفاوض، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية في أكثر من اتجاه.

MENAFN - Palestine News Network )

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحقيق تقدم خلال زيارة وفد إيراني إلى الدوحة بشأن ملف الإفراج عن أصول وأرصدة إيرانية مجمدة، بالتزامن مع مباحثات وصفت بأنها“حساسة” تناولت جوانب من الخلافات بين طهران وواشنطن.

ميدانيا، نقلت وكالة“دانشجو” الإيرانية أن هجوما أميركيا إسرائيليا استهدف فجر الاثنين جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحرس الثوري، جرى الإعلان عن ثلاثة منهم، في حين أكدت مصادر عسكرية أميركية أن الضربات تأتي في إطار“الدفاع عن النفس” ضد تهديدات إيرانية محتملة.

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي إن إيران حاولت استهداف قوات أميركية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية دون وقوع إصابات، بينما شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكناً خلال أيام رغم استمرار الضربات.

سياسياً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل إيجابي، مؤكدا أن أي اتفاق سيكون شاملا أو لا اتفاق على الإطلاق، في حين بحث وفد إيراني رفيع في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري آفاق التوصل إلى تسوية مع واشنطن.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن الوساطة القطرية أسهمت في دفع تفاهمات أولية بشأن ملف الأرصدة الإيرانية المجمّدة، بينما تتركز المباحثات الجارية على ملفات مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، ضمن مساعٍ للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.