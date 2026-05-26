الطيبة: خيمة اعتصام للتصدي للمخططات المهددة للأرض والمسكن

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل - PNN / تواصلت في الطيبة فعاليات خيمة الاعتصام للتصدي للمخططات العنصرية التي تهدد سكان وأراضي المدينة، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة شخصيات ووفود من خارج المدينة.

وشارك في افتتاح خيمة الاعتصام كل من القياديين: سامي أبو شحادة، يوسف جبارين، نهاية وشاحي، يوسف العطاونة، إضافة إلى رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي السابق شادي شويري ورئيس بلدية الطيبة الأسبق، عبد الحكيم حاج يحيى.

وافتتح الاجتماع المحامي شاكر بلعوم، مستعرضًا في كلمته حيثيات المخططات ومخاطرها على أهالي المنطقة، داعيًا أبناء المجتمع، نساءً ورجالًا وشبابًا، إلى الانخراط الكامل في النضال دفاعًا عن الأرض والمسكن.

من جانبه، ألقى رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، كلمة رحّب خلالها بالضيوف، موجّهًا التحية والشكر لأهالي المدينة على مشاركتهم الواسعة في انطلاقة خيمة الاعتصام.

وأكد المشاركون والضيوف في كلماتهم دعمهم الكامل لنضال أهالي المنطقة، معربين عن استعدادهم للمشاركة والمساندة في مختلف النشاطات التي تنظمها اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين.

كما تحدث النائب السابق ورئيس بلدية الطيبة الأسبق، عبد الحكيم حاج يحيى، مشددًا على أهمية التنظيم والعمل الجماعي والبناء الوحدوي في مواجهة هذه المخططات.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس لجنة الفلاحين، صبحي هدهد، على أهمية مشاركة أهالي جميع بلدات المنطقة في التصدي للمخططات العنصرية التي تهدد المنطقة بأكملها.

بدوره، أكد عضو بلدية الطيبة نادر حاج يحيى أهمية توعية الأجيال القادمة حول قيمة الأرض وضرورة الدفاع عنها والحفاظ عليها.

وفي نهاية اللقاء، دعا المحامي شاكر بلعوم أهالي منطقة المثلث إلى الانضمام والمشاركة في النشاطات النضالية.