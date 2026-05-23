الاستقلال.. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيار (بترا)- علي الحلاحلة - يستحضر الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار من كل عام أسمى معاني الفخر والاعتزاز، وهم يحيون هذا العام الذكرى الـ80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مناسبة وطنية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة، وانطلاقة لمسيرة زاخرة بالإنجازات.

وعلى مدى عقود، رسخ الأردن حضوره كدولة تقوم على أسس راسخة من الحكمة والاعتدال، مستنداً إلى قيادة هاشمية رشيدة، وجيش عربي مصفوي قدم التضحيات، وشعب واعٍ التفّ حول ثوابته الوطنية.

وأكد عدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن ذكرى الاستقلال ستبقى محطة جامعة يستلهم منها الأردنيون قيم الانتماء والولاء، ويجددون العهد على مواصلة البناء وصون منجزات الوطن في مختلف الميادين مشيرين الى ان مسيرة ثمانية عقود من البناء والإنجاز جاءت ثمرة تلاحم القيادة الهاشمية والجيش والشعب، وإرادة وطنية صلبة في مواجهة مختلف التحديات.

وقال المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن ذكرى الاستقلال تشكل محطة تاريخية مهمة يستحضر فيها الأردنيون مسيرة وطن صاغه الهاشميون بحكمة وشجاعة، وحماه الجيش العربي بتضحيات رجاله الذين آمنوا بأن الأردن رسالة كرامة وعزة وسيادة.

وأضاف أن الاستقلال شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، حيث انطلقت بعده مسيرة البناء والإنجاز بقيادة هاشمية أرست أسس الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون والاعتدال، لافتاً إلى أن الأردن استطاع رغم قلة الموارد وكثرة التحديات أن يحقق إنجازات كبيرة ويحافظ على أمنه واستقراره ومكانته بين الدول.

وأشار الرقاد إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب الأجهزة الأمنية، شكلت على الدوام صمام أمان الوطن وسياجه الحامي، مستذكراً بطولات الجيش العربي في القدس والكرامة وعلى ثرى فلسطين والجولان.

وبين أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء يشكلون امتداداً لمسيرة الجيش، ويواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل وفاء وانتماء، مؤكدين استمرارهم في خدمة الوطن والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

بدوره، قال العميد المتقاعد المهندس بكر العبادي إن ذكرى الاستقلال تمثل عنواناً للعزة الوطنية والكبرياء الأردني، مشيراً إلى أن هذه المناسبة يستذكر فيها الأردنيون جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى للدولة الحديثة بقيادة هاشمية آمنت بقدرة الإنسان الأردني على الإنجاز رغم التحديات.

وأكد العبادي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كانت وما تزال مدرسة في الانضباط والتضحية والولاء، وقدمت عبر تاريخها نماذج مشرفة في الدفاع عن الوطن وقضايا الأمة، مشدداً على أن المتقاعدين العسكريين سيبقون أوفياء لرسالتهم الوطنية في خدمة الأردن وقيادته.

ومن جانبه، أوضح العميد المتقاعد عديل الشرمان أن الاستقلال هو قصة وطن صنعه الأوفياء، وحافظ عليه جيش عربي حمل راية الشرف والبطولة في مختلف الميادين، لافتاً إلى أن الأردن استطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق إنجازات مهمة في مجالات التنمية والتحديث وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المتقاعدين العسكريين يشكلون رصيدا وطنيا مهما بما يمتلكونه من خبرات وتجارب، ويواصلون دعم مسيرة الوطن بكل اعتزاز وانتماء، إلى جانب دورهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء بين الأجيال.

من جانبه قال العقيد المتقاعد عبد المنعم الوريكات إن ذكرى الاستقلال مناسبة وطنية يستحضر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز منذ التأسيس وحتى اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ستبقى عنوان الفخر للأردنيين، وأن ما تحقق من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات كبيرة قدمها أبناء الوطن.

ولفت إلى أن الأردن تمكن عبر العقود الماضية من تجاوز العديد من التحديات الإقليمية والسياسية بفضل حكمة القيادة الهاشمية وتماسك الجبهة الداخلية ووعي الأردنيين.

من جهته أشار العقيد المتقاعد مطلب بن طريف إلى أن الاستقلال ثمرة كفاح طويل وإرادة لا تلين، موضحاً أن الأردن بقيادته الهاشمية استطاع الحفاظ على ثوابته الوطنية والقومية، وبقي صوت الاعتدال والحكمة في المنطقة رغم الظروف المحيطة.

وشدد بن طريف على أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد، دفاعا عن الوطن وصونا لمنجزاته، ومواصلة لمسيرة البناء والتطوير.

من جانبه قال العميد المتقاعد حمد الحماد إن مناسبة الاستقلال تعيد إلى الأذهان معاني التضحية والانتماء، وتؤكد أن الأردن سيبقى عصياً على التحديات بفضل تماسك جبهته الداخلية ووعي أبنائه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وأضاف أن ما تحقق للأردن من إنجازات في مختلف المجالات يعكس قوة مؤسسات الدولة وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

أما العقيد المتقاعد زهاء الدين الخصاونة، فأكد أن الاستقلال يمثل قيمة وطنية عظيمة تجسد وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، مشيرا إلى أن الأردن استطاع أن يكون نموذجا في الأمن والاستقرار والاعتدال رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات.

وأشار الخصاونة إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون أوفياء للأردن وقيادته، يحملون رسالة الجيش العربي في الانتماء والتضحية والالتزام الوطني، ومواصلين دورهم في خدمة الوطن والمجتمع.

وأكد المتحدثون أن ذكرى الاستقلال ستبقى محطة وطنية متجددة يستلهم منها الأردنيون معاني الفخر والانتماء، ويجددون فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، مؤكدين أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية وطنا حرا أبياً وواحة أمن واستقرار ونموذجا في العزة والكرامة.

-- (بترا) ع ح/ع ط