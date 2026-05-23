الاستقلال.. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون

الاستقلال.. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون
عمان 23 أيار (بترا)- علي الحلاحلة - يستحضر الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار من كل عام أسمى معاني الفخر والاعتزاز، وهم يحيون هذا العام الذكرى الـ80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مناسبة وطنية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة، وانطلاقة لمسيرة زاخرة بالإنجازات.
وعلى مدى عقود، رسخ الأردن حضوره كدولة تقوم على أسس راسخة من الحكمة والاعتدال، مستنداً إلى قيادة هاشمية رشيدة، وجيش عربي مصفوي قدم التضحيات، وشعب واعٍ التفّ حول ثوابته الوطنية.
وأكد عدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن ذكرى الاستقلال ستبقى محطة جامعة يستلهم منها الأردنيون قيم الانتماء والولاء، ويجددون العهد على مواصلة البناء وصون منجزات الوطن في مختلف الميادين مشيرين الى ان مسيرة ثمانية عقود من البناء والإنجاز جاءت ثمرة تلاحم القيادة الهاشمية والجيش والشعب، وإرادة وطنية صلبة في مواجهة مختلف التحديات.
وقال المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن ذكرى الاستقلال تشكل محطة تاريخية مهمة يستحضر فيها الأردنيون مسيرة وطن صاغه الهاشميون بحكمة وشجاعة، وحماه الجيش العربي بتضحيات رجاله الذين آمنوا بأن الأردن رسالة كرامة وعزة وسيادة.
وأضاف أن الاستقلال شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، حيث انطلقت بعده مسيرة البناء والإنجاز بقيادة هاشمية أرست أسس الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون والاعتدال، لافتاً إلى أن الأردن استطاع رغم قلة الموارد وكثرة التحديات أن يحقق إنجازات كبيرة ويحافظ على أمنه واستقراره ومكانته بين الدول.
وأشار الرقاد إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب الأجهزة الأمنية، شكلت على الدوام صمام أمان الوطن وسياجه الحامي، مستذكراً بطولات الجيش العربي في القدس والكرامة وعلى ثرى فلسطين والجولان.
وبين أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء يشكلون امتداداً لمسيرة الجيش، ويواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل وفاء وانتماء، مؤكدين استمرارهم في خدمة الوطن والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.
بدوره، قال العميد المتقاعد المهندس بكر العبادي إن ذكرى الاستقلال تمثل عنواناً للعزة الوطنية والكبرياء الأردني، مشيراً إلى أن هذه المناسبة يستذكر فيها الأردنيون جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى للدولة الحديثة بقيادة هاشمية آمنت بقدرة الإنسان الأردني على الإنجاز رغم التحديات.
وأكد العبادي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كانت وما تزال مدرسة في الانضباط والتضحية والولاء، وقدمت عبر تاريخها نماذج مشرفة في الدفاع عن الوطن وقضايا الأمة، مشدداً على أن المتقاعدين العسكريين سيبقون أوفياء لرسالتهم الوطنية في خدمة الأردن وقيادته.
ومن جانبه، أوضح العميد المتقاعد عديل الشرمان أن الاستقلال هو قصة وطن صنعه الأوفياء، وحافظ عليه جيش عربي حمل راية الشرف والبطولة في مختلف الميادين، لافتاً إلى أن الأردن استطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق إنجازات مهمة في مجالات التنمية والتحديث وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المتقاعدين العسكريين يشكلون رصيدا وطنيا مهما بما يمتلكونه من خبرات وتجارب، ويواصلون دعم مسيرة الوطن بكل اعتزاز وانتماء، إلى جانب دورهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء بين الأجيال.
من جانبه قال العقيد المتقاعد عبد المنعم الوريكات إن ذكرى الاستقلال مناسبة وطنية يستحضر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز منذ التأسيس وحتى اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ستبقى عنوان الفخر للأردنيين، وأن ما تحقق من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات كبيرة قدمها أبناء الوطن.
ولفت إلى أن الأردن تمكن عبر العقود الماضية من تجاوز العديد من التحديات الإقليمية والسياسية بفضل حكمة القيادة الهاشمية وتماسك الجبهة الداخلية ووعي الأردنيين.
من جهته أشار العقيد المتقاعد مطلب بن طريف إلى أن الاستقلال ثمرة كفاح طويل وإرادة لا تلين، موضحاً أن الأردن بقيادته الهاشمية استطاع الحفاظ على ثوابته الوطنية والقومية، وبقي صوت الاعتدال والحكمة في المنطقة رغم الظروف المحيطة.
وشدد بن طريف على أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد، دفاعا عن الوطن وصونا لمنجزاته، ومواصلة لمسيرة البناء والتطوير.
من جانبه قال العميد المتقاعد حمد الحماد إن مناسبة الاستقلال تعيد إلى الأذهان معاني التضحية والانتماء، وتؤكد أن الأردن سيبقى عصياً على التحديات بفضل تماسك جبهته الداخلية ووعي أبنائه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.
وأضاف أن ما تحقق للأردن من إنجازات في مختلف المجالات يعكس قوة مؤسسات الدولة وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
أما العقيد المتقاعد زهاء الدين الخصاونة، فأكد أن الاستقلال يمثل قيمة وطنية عظيمة تجسد وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، مشيرا إلى أن الأردن استطاع أن يكون نموذجا في الأمن والاستقرار والاعتدال رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات.
وأشار الخصاونة إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون أوفياء للأردن وقيادته، يحملون رسالة الجيش العربي في الانتماء والتضحية والالتزام الوطني، ومواصلين دورهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وأكد المتحدثون أن ذكرى الاستقلال ستبقى محطة وطنية متجددة يستلهم منها الأردنيون معاني الفخر والانتماء، ويجددون فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، مؤكدين أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية وطنا حرا أبياً وواحة أمن واستقرار ونموذجا في العزة والكرامة.
