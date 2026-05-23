تواصل منافسات بطولة المملكة المفتوحة للرماية
عمان 23 أيار (بترا)- تواصلت على ميادين نادي الرماية الملكي، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للرماية، التي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرماية، احتفالاً بعيد استقلال المملكة.
وكانت البطولة قد انطلقت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 100 لاعبة ولاعب، حيث أُقيمت منافسات رماية السكيت (الخرطوش)، إلى جانب منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال والسيدات.
وشهدت منافسات أمس الجمعة، إقامة بطولة المسدس 9 ملم للرجال، إضافة إلى الأدوار التمهيدية لرماية التراب (الخرطوش).
وتُستكمل اليوم منافسات رماية المسدس 9 ملم للسيدات، إلى جانب نهائيات رماية التراب.
وجاءت النتائج على النحو التالي: فئة رماية المسدس الهوائي 10 أمتار – سيدات 1- راما العكش 2- مليكة فرج 3- زينة عبدالله فئة رماية المسدس الهوائي 10 أمتار – رجال 1- أيهم جردات 2- تيسير محمد 3- عبدالله الغزاوي فئة رماية السكيت 1- الشريف سعد آل غالب 2- باسل أبو الراغب 3- محمد القاسم فئة رماية المسدس 9 ملم – رجال 1- بشار العلي 2- فادي الساحوري 3- نسيب وهبة --(بترا) خ خ/ أ أ
