تواصل منافسات بطولة المملكة المفتوحة للرماية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيار (بترا)- تواصلت على ميادين نادي الرماية الملكي، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للرماية، التي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرماية، احتفالاً بعيد استقلال المملكة.

وكانت البطولة قد انطلقت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 100 لاعبة ولاعب، حيث أُقيمت منافسات رماية السكيت (الخرطوش)، إلى جانب منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال والسيدات.

وشهدت منافسات أمس الجمعة، إقامة بطولة المسدس 9 ملم للرجال، إضافة إلى الأدوار التمهيدية لرماية التراب (الخرطوش).

وتُستكمل اليوم منافسات رماية المسدس 9 ملم للسيدات، إلى جانب نهائيات رماية التراب.

وجاءت النتائج على النحو التالي: فئة رماية المسدس الهوائي 10 أمتار – سيدات 1- راما العكش 2- مليكة فرج 3- زينة عبدالله فئة رماية المسدس الهوائي 10 أمتار – رجال 1- أيهم جردات 2- تيسير محمد 3- عبدالله الغزاوي فئة رماية السكيت 1- الشريف سعد آل غالب 2- باسل أبو الراغب 3- محمد القاسم فئة رماية المسدس 9 ملم – رجال 1- بشار العلي 2- فادي الساحوري 3- نسيب وهبة --(بترا) خ خ/ أ أ