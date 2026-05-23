طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء
عمان 23 أيار (بترا) - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26-16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24-14، وفي المرتفعات الشمالية 21-12، وفي مرتفعات الشراة 23-13، وفي مناطق البادية 31-15، وفي مناطق السهول 27-16، وفي الأغوار الشمالية 33-21، وفي الأغوار الجنوبية 35-23، وفي البحر الميت 34-22، وفي خليج العقبة 35-23 درجة مئوية.
– (بترا) م ح/ ع ط
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment