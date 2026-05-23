طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

2026-05-23 01:03:52
عمان 23 أيار (بترا) - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26-16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24-14، وفي المرتفعات الشمالية 21-12، وفي مرتفعات الشراة 23-13، وفي مناطق البادية 31-15، وفي مناطق السهول 27-16، وفي الأغوار الشمالية 33-21، وفي الأغوار الجنوبية 35-23، وفي البحر الميت 34-22، وفي خليج العقبة 35-23 درجة مئوية.

