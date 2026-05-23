مجلس الأمن يعتمد مسودة تقرير عام 2025 الموجه للجمعية العامة

2026-05-23 01:03:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 23 أيار (بترا) اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية مسودة تقريره السنوي الموجه إلى الجمعية العامة، والذي يغطي أعمال المجلس خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2025.

وتُعد هذه الوثيقة السنوية جزءاً من الحوار القائم بين المجلس، المكون من 15 عضواً، والجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً؛ وهي وثيقة يفرضها نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتناول التقرير المسائل التي نظر فيها مجلس الأمن، والقضايا التي عُرضت عليه، بالإضافة إلى أعمال هيئاته الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

كما يتضمن التقرير ملاحق تتعلق بعضوية المجلس، والممثلين المعتمدين لديه، ورؤسائه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها المجلس وهيئاته الفرعية، والإجراءات التي اتخذها.

