منتخب النشامى يتدرب بحضور وسائل الاعلام غدا

عمان 23 أيار (بترا) - يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأحد في مركز إعداد النشامى، تدريبا متاحا لوسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.

وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية في عمّان الخميس الماضي، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه الأول في مركز إعداد النشامى بقيادة المدرب جمال سلامي، وبحضور 20 لاعبًا، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.

وتضم قائمة المنتخب للتجمع 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

يذكر أن منتخب النشامى سيغادر إلى سويسرا الخميس 28 أيار، حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الساعة الرابعة – بتوقيت الأردن – مساء الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، فيما يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييغو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

