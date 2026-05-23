منتخب النشامى يتدرب بحضور وسائل الاعلام غدا

منتخب النشامى يتدرب بحضور وسائل الاعلام غدا
عمان 23 أيار (بترا) - يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأحد في مركز إعداد النشامى، تدريبا متاحا لوسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.
وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية في عمّان الخميس الماضي، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب تدريبه الأول في مركز إعداد النشامى بقيادة المدرب جمال سلامي، وبحضور 20 لاعبًا، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.
يذكر أن منتخب النشامى سيغادر إلى سويسرا الخميس 28 أيار، حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الساعة الرابعة – بتوقيت الأردن – مساء الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، فيما يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييغو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
