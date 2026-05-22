الصين تشن حملة واسعة ضد التداول غير القانوني للأوراق

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أطلقت الصين حملة واسعة لمكافحة التداول غير القانوني عبر الحدود بهدف الحد من خروج رؤوس الأموال، ملوحةً بعقوبات على شركات وساطة كبرى وإلزامها بتصفية الحسابات المخالفة خلال عامين.وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الإجراءات المشددة ترافقت مع إغلاق الأسواق في الصين اليوم الجمعة، مما أدى إلى هبوط حاد في أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة عند افتتاح التعاملات هناك. بدأت الحملة ببيان مشترك من ثماني هيئات رقابية صينية تعهدت فيه بملاحقة أنشطة التداول غير القانوني عبر الحدود بشمولية.



وبعد ذلك بعشر دقائق أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية نيتها معاقبة شركات مثل "فوتو هولدنجز" و"تايغر بروكرز" و"لونج بريدج سيكيورتيز" لتشغيلها أنشطة في البر الرئيسي الصيني دون ترخيص، مشيرة إلى أنها ستصادر جميع الأرباح غير المشروعة من فروع هذه الشركات داخل وخارج البلاد. كما أعلنت هيئة تنظيم أسواق هونغ كونغ إجراءات مماثلة وطلبت من الشركات معالجة مخاطر غسل الأموال، إضافة إلى تدابير جديدة تتعلق بحسابات المستثمرين الصينيين في البر الرئيسي.



وفي الأسواق المالية، انخفض سهم "أب فينتك" المالكة لتايغر بروكرز، حوالي 35% في تداولات ما قبل الفتح في الولايات المتحدة اليوم، بينما تراجع سهم فوتو المدرج هناك بنحو 36%. وامتدت الخسائر لتشمل عمالقة التكنولوجيا، إذ هبط سهم "علي بابا جروب هولدنغ" نحو 4.2%، وامتدت التراجعات إلى سهم "جيه.دي دوت كوم" بحوالي 3.5%.



وتعد هذه الإجراءات من أشد محاولات الصين للحد من تداول مواطنيها في الأسواق الأجنبية، رغم حظر ذلك رسميا ضمن قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال لحماية العملة.



وقد تتجاوز التداعيات استهداف شركات الوساطة، إذ إن توسع الشركات الصينية عالميا دفعها للإدراج في بورصات مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، كما استثمر المواطنون بكثافة في أسهمها خارج البلاد.