سبيس إكس تراهن على أقوى صاروخ فضائي في العالم ينطلق اليوم

MENAFN - Al-Bayan) تستعد شركة SpaceX لإطلاق النسخة الجديدة من مركبة "ستارشيب V3 " في أول رحلة تجريبية لها، مساء اليوم، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن سباق تطوير أقوى نظام إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام في العالم.

وكانت الشركة قد اضطرت إلى تأجيل محاولة الإطلاق السابقة التي كانت مقررة في 21 مايو، بعد ظهور مشكلة تقنية خلال العد التنازلي في قاعدة ((ستاربيس)) بولاية Texas الأميركية. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة Elon Musk أن السبب يعود إلى تعطل دبوس هيدروليكي مسؤول عن تثبيت ذراع برج الإطلاق، ما حال دون استكمال العملية في اللحظات الأخيرة.

وتأتي النسخة الجديدة من ((ستارشيب)) بطول إضافي يبلغ نحو خمسة أقدام مقارنة بالإصدار السابق، إلى جانب سلسلة من التحسينات التقنية المهمة، أبرزها اعتماد محركات ((رابتور 3)) الأكثر قوة في مرحلتي الصاروخ ((سوبر هيفي)) والمركبة العلوية.

ويضم معزز ((سوبر هيفي)) 33 محركاً من طراز ((رابتور 3))، قادرة مجتمعة على توليد قوة دفع تتجاوز 18 مليون رطل، ما يمنح المركبة قدرة أكبر على حمل شحنات ثقيلة وتنفيذ رحلات فضائية بعيدة المدى.

وأكدت الشركة أن ((ستارشيب V3)) تتمتع أيضاً بأنظمة إلكترونية وملاحة متطورة تهدف إلى تعزيز الاعتمادية ورفع معدل الرحلات وإتاحة إعادة الاستخدام الكامل للمركبة مستقبلاً.

جاهزية

وتركز الرحلة الحالية بشكل أساسي على اختبار الأنظمة الجديدة وإثبات جاهزية التصميم المطور، حيث تسعى ((سبيس إكس)) إلى تحقيق إطلاق ناجح يتضمن الصعود والانفصال بين المراحل والهبوط الآمن.

وخلافاً لبعض الرحلات السابقة، لن تحاول الشركة هذه المرة التقاط المعزز بواسطة الأذرع الميكانيكية لبرج الإطلاق، بل سيهبط ((سوبر هيفي)) في موقع بحري بخليج المكسيك، نظراً لأن الرحلة تمثل أول اختبار لمركبة أعيد تصميمها بشكل كبير.

الدرع الحراري

أما المرحلة العلوية من المركبة، فستحمل 20 نموذجاً تجريبياً لأقمار ستارلينك، إضافة إلى قمرين معدلين مزودين بأجهزة اختبار مخصصة للجيل الثالث من شبكة "ستارلينك".

ومن المقرر أن تقوم الأقمار المعدلة بمسح الدرع الحراري للمركبة أثناء الرحلة، بهدف جمع صور وبيانات تساعد المهندسين على تقييم كفاءة الدرع الحراري وقدرته على تحمل عمليات العودة المستقبلية إلى موقع الإطلاق.

كما ستنفذ المركبة مناورات خاصة لاختبار تحمل الزعانف الخلفية للضغط الهوائي، ومحاكاة مسارات العودة التي ستعتمدها الرحلات المستقبلية نحو قاعدة "ستاربيس".

ويترقب عشاق الفضاء حول العالم هذه التجربة التي قد تمهد لمرحلة جديدة في خطط استكشاف القمر والمريخ، وسط طموحات متزايدة لدى ((سبيس إكس)) لتحويل ((ستارشيب)) إلى العمود الفقري لرحلات الفضاء المستقبلية.