شاشات OLED تحت التهديد.. خطوات بسيطة تحمي أجهزتك من الاحتراق

MENAFN - Al-Bayan) رغم الشعبية الواسعة التي حققتها شاشات ( OLED ) خلال السنوات الأخيرة بفضل ألوانها الزاهية وتباينها العميق وقدرتها على تقديم درجات سوداء حقيقية، إلا أن هذه التقنية المتطورة لا تزال تواجه تحدياً تقنياً مزعجاً يُعرف باسم ((احتراق الشاشة)) أو Burn-in، وهي مشكلة قد تؤدي إلى ظهور آثار دائمة لصور ثابتة على الشاشة مع مرور الوقت.

وتعتمد شاشات ( OLED ) على تقنية مختلفة عن شاشات LCD التقليدية، إذ إن كل بكسل في الشاشة يضيء بشكل مستقل دون الحاجة إلى إضاءة خلفية موحدة. هذا ما يمنحها جودة بصرية استثنائية، لكنه في المقابل يجعل بعض البكسلات أكثر عرضة للتآكل التدريجي عند عرض العناصر الثابتة لفترات طويلة، مثل شعارات القنوات أو واجهات الألعاب أو الصور المتوقفة.

ويحدث ((الاحتراق)) عندما تبقى صورة أو عنصر ثابت معروضاً على الشاشة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تغيّر دائم في ألوان بعض البكسلات، لتصبح غير قادرة على عرض الصور بشكل طبيعي لاحقاً. وتُعد هذه المشكلة أكثر شيوعاً في أجهزة التلفزيون والشاشات الذكية، لكنها قد تظهر أيضاً في الهواتف الذكية والساعات الإلكترونية وأجهزة الألعاب المزودة بشاشات OLED، مثل Nintendo Switch OLED.

توفّر الشركات المصنعة، مثل إل جي وسوني وسامسونج ، مجموعة من الأدوات الذكية للحد من خطر الاحتراق، ويعمل كثير منها تلقائياً في الخلفية.

ومن أبرز النصائح العملية: تجنب ترك الشاشة على صورة ثابتة أو مشهد متوقف لفترات طويلة، إطفاء الشاشة عند عدم الاستخدام، تفعيل خاصية تحريك البكسلات أو Pixel Shift، التي تقوم بتحريك الصورة بشكل طفيف وغير ملحوظ لتقليل الضغط على البكسلات الثابتة، استخدام خاصية خفض سطوع الشعارات الثابتة، المتوفرة في بعض أجهزة LG، تشغيل مستشعر الإضاءة التلقائي لتقليل السطوع وفق إضاءة الغرفة، تفعيل شاشة التوقف بعد دقائق من اكتشاف صورة ثابتة.

كما تعتمد بعض الأجهزة تقنيات صيانة تلقائية مثل ((تحديث اللوحة)) أو ((معايرة الشاشة))، وهي إجراءات دورية تساعد على إطالة عمر الشاشة وتقليل فرص ظهور الاحتراق.

تختلف طبيعة استخدام الشاشات المكتبية عن أجهزة التلفزيون، لذلك ينصح الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية الإضافية، أبرزها: ضبط الشاشة للدخول في وضع السكون بعد دقائق من عدم الاستخدام، تخفيض السطوع والتباين إلى مستويات مريحة، استخدام الوضع الداكن كلما أمكن، لتقليل استهلاك البكسلات المضيئة، إخفاء شريط المهام تلقائياً وعدم ترك أيقونات ثابتة على سطح المكتب، تشغيل الفيديوهات والألعاب بوضع ملء الشاشة لتقليل العناصر الثابتة.

ويحذر الخبراء من أن الاستخدام المكثف لساعات طويلة يومياً مع أقصى درجات السطوع قد يسرّع من تدهور البكسلات، خصوصاً لدى اللاعبين الذين يقضون وقتاً طويلاً في ألعاب تحتوي على واجهات ثابتة، مثل World of Warcraft، حيث اشتكى بعض المستخدمين من ظهور آثار دائمة لعناصر واجهة اللعبة على الشاشة.

ورغم أن احتراق الشاشة ليس أمراً حتمياً في ظروف الاستخدام الطبيعية، فإن الوقاية تبقى الحل الأفضل، إذ إن معالجة المشكلة بعد حدوثها تظل محدودة وصعبة في معظم الحالات.