فرنسا تسعى للانضمام لمشروع دفاعي ألماني بريطاني لتطوير صواريخ بعيدة المدى

فرنسا تسعى للانضمام لمشروع دفاعي ألماني بريطاني لتطوير صواريخ بعيدة المدى
لندن 22 أيار (بترا)- تسعى فرنسا إلى الانضمام إلى مشروع دفاعي مشترك تقوده ألمانيا والمملكة المتحدة لتطوير جيل جديد من الصواريخ بعيدة المدى، في خطوة تعكس تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن باريس أبدت اهتمامها بالانضمام إلى برنامج "الضربات الدقيقة العميقة" الذي يهدف إلى إنتاج منظومة من الصواريخ الأرضية القادرة على إصابة أهداف على مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر، دون مساعدة الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التطور ضمن نقاشات دفاعية أوسع بين الدول الثلاث، مع احتمال عقد محادثات ثلاثية خلال الأسابيع المقبلة.
ويُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أهم المبادرات الأوروبية لتقليل الفجوة في القدرات الصاروخية بعيدة المدى، خاصة في ظل اعتماد أوروبا الحالي على أنظمة تطلق من الجو أو البحر فقط.
