فرنسا تسعى للانضمام لمشروع دفاعي ألماني بريطاني لتطوير صواريخ بعيدة المدى

2026-05-22 11:39:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 22 أيار (بترا)- تسعى فرنسا إلى الانضمام إلى مشروع دفاعي مشترك تقوده ألمانيا والمملكة المتحدة لتطوير جيل جديد من الصواريخ بعيدة المدى، في خطوة تعكس تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن باريس أبدت اهتمامها بالانضمام إلى برنامج "الضربات الدقيقة العميقة" الذي يهدف إلى إنتاج منظومة من الصواريخ الأرضية القادرة على إصابة أهداف على مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر، دون مساعدة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التطور ضمن نقاشات دفاعية أوسع بين الدول الثلاث، مع احتمال عقد محادثات ثلاثية خلال الأسابيع المقبلة.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أهم المبادرات الأوروبية لتقليل الفجوة في القدرات الصاروخية بعيدة المدى، خاصة في ظل اعتماد أوروبا الحالي على أنظمة تطلق من الجو أو البحر فقط.

