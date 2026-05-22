ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية

عمان 22 أيار (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الخميس 21/05/2026 حوالي (20.2) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (5.8) مليون سهم، نفذت من خلال (5,274) عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (3993.58) نقطة، بارتفاع نسبته (0.38%).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها (98) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (40) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(28) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.11%, وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، وارتفع الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.20%.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مسافات للنقل المتخصص بنسبة (6.17%), اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة (5.00%), الآلبان الأردنية بنسبة (4.93%), المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة (4.92%), و العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة (4.80%).

