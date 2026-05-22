متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجاناً الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال
عمان 22 أيار (بترا)- أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجاناً، طيلة يوم الاثنين المقبل، الخامس والعشرين من أيار الحالي، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً؛ احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة.
وأعدّ المتحف لهذه المناسبة الوطنية الغالية برنامجاً متكاملاً، يضم حزمة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة لكافة أفراد العائلة والشباب في يوم وطني حافل بالفعاليات المتميزة.
وتستهدف هذه المبادرة إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على الإرث التاريخي الممتد للمملكة، ومواكبة قصة تطور الأردن عبر ثمانية عقود مضت، ممثلة بالسيارات الملكية النادرة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية تحت ظل الراية الهاشمية.
