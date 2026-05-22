متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجاناً الاثنين احتفاءً بذكرى الاستقلال

عمان 22 أيار (بترا)- أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجاناً، طيلة يوم الاثنين المقبل، الخامس والعشرين من أيار الحالي، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً؛ احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة.

وأعدّ المتحف لهذه المناسبة الوطنية الغالية برنامجاً متكاملاً، يضم حزمة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة لكافة أفراد العائلة والشباب في يوم وطني حافل بالفعاليات المتميزة.

وتستهدف هذه المبادرة إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على الإرث التاريخي الممتد للمملكة، ومواكبة قصة تطور الأردن عبر ثمانية عقود مضت، ممثلة بالسيارات الملكية النادرة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية تحت ظل الراية الهاشمية.

