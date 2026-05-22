هولندا تحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة

خبرني - أعلنت هولندا، الجمعة، حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وبموجب القانون الدولي، تُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالعام 1967 غير شرعية.

وأضاف دسما أن القرار يوجه "رسالة قوية إلى إسرائيل"، مؤكدا أن هولندا "لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وأوضح أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ويمثل "ضما لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.

وتابع: "لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الهولندية إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني"، معربة عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن "توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين".

وأكدت الحكومة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى "منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضحت أن القرار يشمل "منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها".

وفي العام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ورفضت الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي العام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، وهضبة الجولان السورية، وأقامت لاحقا مستوطنات في تلك الأراضي، تعدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية بموجب القانون الدولي.