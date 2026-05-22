مانشستر يونايتد يكافئ كاريك بعقد حتى 2028

خبرني - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، توقيع عقد جديد مع مدربه مايكل كاريك، بعد نجاحه في مهمته المؤقتة.

وكان كاريك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً في يناير الماضي، خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للشهر بعد فوزه على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين له على رأس الجهاز الفني، كما قاد «الشياطين الحمر» للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بتحقيقه 11 فوزاً من أصل 16 مباراة، محققاً بذلك أعلى رصيد من النقاط في البريميرليغ منذ توليه المسؤولية.

بيان النادي

وقال النادي في بيان: «يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن مايكل كاريك سيستمر في منصبه كمدرب رئيسي للفريق الأول للرجال، بعد توقيعه عقداً جديداً يمتد حتى عام 2028».

كاريك يعلق على التجديد

من جانبه، قال كاريك عقب توقيع العقد: «على مدار الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين أنها قادرة على الوصول إلى معايير المرونة والتكاتف والتصميم التي نطالب بها هنا».

وأضاف: «حان الوقت الآن للمضي قدماً معاً مرة أخرى، بطموح وإحساس واضح بالهدف، مانشستر يونايتد وجماهيرنا الرائعة يستحقون المنافسة على أكبر الألقاب مجدداً».

ترتيب مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، ويختتم موسمه بمواجهة برايتون يوم الأحد القادم.