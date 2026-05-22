السندات التنموية بين إدارة الدين واستعادة الثقة

MENAFN - Al-Borsa News) تُعد قدرة أي دولة على النفاذ إلى أسواق الدين الدولية في توقيتات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية، مؤشرًا مهمًا على كيفية تقييم المستثمرين.

لمخاطر الاقتصاد الكلي، وليس فقط على احتياجاتها التمويلية. لذلك فإن نجاح مصر في إصدار سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار، مع تغطية تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح، يستحق القراءة من زاوية اقتصادية ومالية أكثر هدوءًا وموضوعية.

الأسواق الدولية لا تتحرك بمنطق الانطباعات، وإنما وفق معايير تتعلق بقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، واستقرار السياسات النقدية والمالية، ومستوى الاحتياطيات، وتوقعات النمو، وهيكل الدين، ومدى وضوح الرؤية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ومن هذا المنطلق، فإن الإقبال على الطرح يعكس وجود شريحة من المستثمرين ترى أن أدوات الدين المصرية لا تزال قادرة على تحقيق توازن مقبول بين العائد والمخاطر، رغم الضغوط الإقليمية والدولية القائمة.

كما أن اتجاه الحكومة نحو أدوات التمويل المرتبطة بالأهداف الاجتماعية والتنموية يعكس تغيرًا تدريجيًا في فلسفة الاقتراض نفسها.

فالسندات التنموية لم تعد مجرد أداة لتمويل العجز، بل أصبحت مرتبطة ببرامج إنفاق ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح، خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهي قطاعات باتت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية الدولية.

ومن منظور محاسبي ومالي، فإن القضية الأهم لا تتعلق فقط بحجم الاقتراض، وإنما بكفاءة إدارة الدين وتكلفة التمويل وآجال الاستحقاق وطبيعة استخدام الموارد.

فأسواق المال تتابع بصورة دقيقة قدرة الحكومات على إعادة هيكلة مزيج التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين، وتقليل الضغوط قصيرة الأجل على الموازنات العامة.

وفي هذا السياق، فإن الحديث الحكومي المتكرر عن العمل على خفض مستويات الدين الخارجي تدريجيًا، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، يظل مرتبطًا في النهاية بقدرة الاقتصاد الحقيقي على تحقيق معدلات نمو إنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، لأن استدامة الدين لا تُقاس فقط بحجم الاقتراض، وإنما بقدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة.

كذلك، فإن العائد على الإصدار، البالغ نحو 7.6٪، يجب قراءته في إطار بيئة التمويل العالمية الحالية، التي تشهد ارتفاعًا في تكلفة الاقتراض بالنسبة لمعظم الأسواق الناشئة، نتيجة التشديد النقدي العالمي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.

وبالتالي فإن تقييم تكلفة الطرح ينبغي أن يتم مقارنة بالظروف السائدة في الأسواق الدولية، وليس بمعزل عنها.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن تنوع أدوات التمويل الخارجي يمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الاحتياجات التمويلية، لكنه في الوقت نفسه يفرض أهمية أكبر لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط التمويل بمشروعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

في تقديري، فإن أهمية هذا الإصدار لا تكمن فقط في نجاح الطرح نفسه، وإنما في كونه اختبارًا جديدًا لقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، في مرحلة تتسم بحساسية شديدة تجاه المخاطر في الأسواق الناشئة.

وهي ثقة تظل مرتبطة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الحقيقي على المدى الطويل.

بقلم: رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بـ الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال