ارتفاع سهم أبل لمستوى قياسي جديد

ارتفاع سهم أبل لمستوى قياسي جديد
وزاد السهم بنسبة 1.1% إلى 308.24 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 308.95 دولار في وقت سابق.
وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 4.527 تريليون دولار، لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم، خلف“إنفيديا” التي تبلغ قيمتها 5.24 تريليون دولار، و”ألفابت” البالغة 4.61 تريليون.
وبحسب تقرير لوكالة“بلومبرج” صدر هذا الأسبوع، يجري رئيس قطاع الأجهزة في“آبل”،“جوني سروجي” تغييرات تنظيمية داخل فرق تطوير الأجهزة، وذلك لتسريع العمل على أجهزة الشركة المستقبلية.
