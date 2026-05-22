ارتفاع سهم أبل لمستوى قياسي جديد

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“أبل” إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع صعود السوق الأوسع، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بتسريع جهود الشركة لتطوير أجهزتها المستقبلية.

وزاد السهم بنسبة 1.1% إلى 308.24 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 308.95 دولار في وقت سابق.

وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 4.527 تريليون دولار، لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم، خلف“إنفيديا” التي تبلغ قيمتها 5.24 تريليون دولار، و”ألفابت” البالغة 4.61 تريليون.

وبحسب تقرير لوكالة“بلومبرج” صدر هذا الأسبوع، يجري رئيس قطاع الأجهزة في“آبل”،“جوني سروجي” تغييرات تنظيمية داخل فرق تطوير الأجهزة، وذلك لتسريع العمل على أجهزة الشركة المستقبلية.