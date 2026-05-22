  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع سهم أبل لمستوى قياسي جديد

ارتفاع سهم أبل لمستوى قياسي جديد

2026-05-22 10:46:39
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“أبل” إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع صعود السوق الأوسع، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بتسريع جهود الشركة لتطوير أجهزتها المستقبلية.

وزاد السهم بنسبة 1.1% إلى 308.24 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 308.95 دولار في وقت سابق.

موضوعات متعلقة “بنك أوف أمريكا” يحذر من فقاعة في سوق الأسهم بسبب اكتتاب“سبيس إكس” ارتفاع الأسهم الأمريكية و”داو جونز” يسجل مستوى قياسي جديد أسعار البنزين في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 4.527 تريليون دولار، لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم، خلف“إنفيديا” التي تبلغ قيمتها 5.24 تريليون دولار، و”ألفابت” البالغة 4.61 تريليون.

وبحسب تقرير لوكالة“بلومبرج” صدر هذا الأسبوع، يجري رئيس قطاع الأجهزة في“آبل”،“جوني سروجي” تغييرات تنظيمية داخل فرق تطوير الأجهزة، وذلك لتسريع العمل على أجهزة الشركة المستقبلية.

MENAFN22052026000202011048ID1111156180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث